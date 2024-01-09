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Технології

Україна вперше законтрактувала ШаБлю, яка зберігатиме життя кулеметникам

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Україна вперше законтрактувала ШаБлю, яка зберігатиме життя кулеметникам

Україна вперше законтрактувала ШаБлю. Це роботизовані турелі, які допоможуть нашим Захисникам, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає НСН.

Технологічно посилюємо армію з Brave1 — держава вперше законтрактувала роботизовані турелі ШаБля, – написав Федоров

Він пояснив, що ШаБля — це куленепробивна автоматизована система під кулемети, що допомагає бійцям дистанційно знищувати ворога. Саме завдяки дистанційній роботі турель зберігає життя та здоровʼя кулеметників. ШаБля — це інновація і приклад зброї сучасної війни. Розробка перейшла зі стартапу в сталий проєкт, який контрактує держава.

Наша задача — допомагати створювати інновації, аби вони швидше доходили до поля бою, швидше застосовувались, ми отримували зворотний звʼязок і цих інновацій більшало. Ми повинні сіяти стартапи і давати молодим підприємцям створювати проєкти, які змінюють ситуацію на полі бою. Технології допомагають зберігати життя нашим воїнам і бути ефективними, – написав Федоров

Україна вперше законтрактувала ШаБлю, яка зберігатиме життя кулеметникам

Якщо у вас є розробка, яка може змінити ситуацію на полі бою, долучайтесь до Brave1 (https://brave1.gov.ua/) і отримуйте грант. Десятки проєктів кластеру вже отримали державні контракти і, можливо, ваш наступний. Наближчайте перемогу власноруч, – додав міністр

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