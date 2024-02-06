6 лютого закон про множинне громадянство підтримали у Верховній Раді. Про це повідомили на сайті уряду, передає НСН.

Цей законопроект підтримав Комітет Верховної Ради з питань прав людини, реінтеграції тимчасово окупованих територій та національних меншин.

Як зазначили у комітеті, проєкт актуалізує положення законодавства у сфері міграції та громадянства щодо порядку набуття та припинення громадянства України. Також документ регулює питання статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті незалежності та територіальної цілісності України.

Закон про множинне громадянство підтримали у Верховній Раді

Нагадаємо, 22 січня у День Соборності України Президент Володимир Зеленський подав до Ради законопроект про множинне громадянство. Цей документ пропонує спрощений порядок отримання паспорта України громадянами визначених країн та уточнює список людей, які не можуть стати громадянами України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що Конституція України не забороняє множинне громадянство.

22 вересня 2023 року Володимир Зеленський на зустрічі з українською діаспорою у США запевнив, що реалізує ідею подвійного громадянства.