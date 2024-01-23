Зупинити підтримку українських біженців, аби вони повернулися: скандальна заява Лещенка і реакція на неї

В інтерв’ю швейцарському виданню Tages-Anzeiger радник керівника ОП сказав, що, на його думку, ЄС слід зупинити підтримку українських біженців, аби ті скоріше поверталися додому. Така заява Лещенка викликала бурхливу реакцію у суспільстві, передає НСН.

Заява Лещенка: що саме він сказав

Я вважаю, що країни, які приймають, повинні припинити підтримку біженців, щоб вони могли повернутися додому, – сказав в інтерв’ю екс-нардеп Сергій Лещенко

Також він заявив, що «небезпека у Києві» – це нісенітниця. Адже там живе 3 мільйони людей. За словами радника керівника ОП, життя у столиці України таке ж динамічне, як і раніше. Тому що місця тих, хто виїхав за кордон, займають переселенці із зон бойових дій.

У нас у Києві живе 3 мільйони людей, у тому числі сотні тисяч дітей. Аргумент про те, що це небезпечно, – нісенітниця. Поверненням не довелося б воювати в окопах. Але вони можуть купувати українські продукти в супермаркеті в Україні та платити за оренду квартири у Києві, користуватися поліклініками та аптеками та платити податки, щоб ми могли фінансувати школи. Ваших грошей немає в економіці. І ситуація стає дедалі складнішою, – пояснив свою позицію радник голови ОП

За його словами, українцям, які залишилися в країні, і тим, хто виїхав за кордон, “все важче знаходити спільну мову”. Він вважає, що люди, які виїхали через війну, не зрозуміють тих, хто залишився у своїй країні.

Шість платників податків платять зарплату військовослужбовцю. Проте українці, які мешкають за кордоном, утримуються від підтримки армії, сплачуючи податки та купуючи товари народного вжитку. Найгірше, їхні діти та молодь тепер ходять до школи в європейських країнах і дедалі більше інтегруються. Тож ймовірність їх повернення стає дедалі меншою. І ми втрачаємо ціле покоління молоді, – цитує радника президента швейцарське ЗМІ

За словами Лещенка, ситуація в Україні у порівнянні з минулим роком покращилася завдяки посиленню ППО.

Справи набагато кращі, ніж рік тому. Завдяки системам протиповітряної оборони Patriot, які постачають наші партнери, росіяни можуть зруйнувати набагато менше інфраструктури. Люди набагато менше страждають від нестачі електроенергії чи опалення, – сказав Лещенко

Ба більше – за його словами, у прифронтових містах навіть зароджується нова економіка.

Звичайно, дуже небезпечно в містах за п’ять кілометрів від лінії фронту, які можуть бути обстріляні з артилерії. Там живе все менше людей. Але є міста за 30-40 кілометрів від фронту, до яких російська артилерія не може дістатися, наприклад Краматорськ, де зароджується нова економіка, – сказав радник керівника ОП Такі міста є військовими вузлами. Там є помешкання та госпіталь для бійців. Але вони також хочуть мати можливість піти до перукарні та купити ноутбук чи смартфон у магазинах. Також є багато закладів швидкого харчування з шашликом, гамбургерами, суші та кавою, а також нові готелі, де, наприклад, зупиняються дружини солдатів чи офіцерів, які відвідують своїх чоловіків на кілька днів. Все це створює робочі місця, – пояснив Лещенко

Яка реакція на слова Лещенка

Багато хто з українців вже відреагував на слова Лещенка. І ставлення до цієї заяви часто залежить від того, де знаходяться громадяни. Звісно, біженці за кордоном переважно обурюються такими пропозиціями керівника ОП. Люди пишуть, що далеко не всім є куди повертатися. Тож буде складно все починати з нуля – шукати роботу, за невідомо які кошти знімати житло. Враховуючи, що максимум підтримки від держави – це невеличкі виплати ВПО.

Обурився і, зокрема, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він нагадав, що з Маріуполя через війну виїхали близько 400 тисяч людей, зокрема до країн Європи.

Цікаво запитати у Лещенка: де всім цим людям розміститися в Україні? Наступне питання: де всім цим людям працювати? Більшість людей, які мешкали у Маріуполі – це люди робітничих професій. Це металургія, машинобудівництво, портова інфраструктура. На сьогодні немає в Україні такої роботи. Основним питанням є безробіття, – сказав Петро Андрющенко

Він назвав слова Лещенка цинічними.

Це просто цинізм знущатися з людей, які позбавлені всього. Кожен маріуполець позбавився всього того, що він накопичував усе своє життя. Так само позбавились всього бердянці, мелітопольці. Велика кількість людей перебуває в країнах ЄС. Я знаю долю багатьох людей, які перебувають в ЄС. Вони допомагають фронту більше, ніж деякі люди в Україні. А Сергій Лещенко виходить і каже, що треба повертатися додому, що люди не інтегруються. Це вершина цинізму, – додав Петро Андрющенко

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