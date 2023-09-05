На фронті загинув молодий український винахідник, відомий вундеркінд Борис Чубін (фото)

На фронті загинув молодий український винахідник, який став знаменитим ще у дитинстві завдяки своїм розробкам, а також – громадянській позиції. Вісім років тому 15-річного тоді вундеркінда Бориса Чубіна запрошували на навчання до Німеччини. І він мріяв про це, але відмовився. Бо в Україні почалася війна, і хлопець вважав, що має бути вдома і приносити користь своїй Батьківщині. Тоді він казав, що у силу віку не може піти на фронт, тому буде допомагати у інший спосіб. А, коли розпочалася повномасштабна війна, молодий Борис став добровольцем. І загинув…

Біля Авдіївки Донецької області, виконуючи бойове завдання у складі 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, загинув 24-річний військовий-винахідник з Одеси Борис Чубін.

Про його загибель повідомила учора голова департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич, – передає НСН.

Вона написала на своїй сторінці у Фейсбуці:

Борис. Славний у боротьбі. Чоловік. Воїн. Герой.

А все-таки наш впертий хлопчик. Наш , одеський, пацан. Розумний, освічений, красивий. Доброволець.

– Боря, есть смысл тебе объяснять, что ты один у мамы, что нужно себя беречь?

– нет.

На фронті загинув молодий український винахідник: що про нього відомо

Про Бориса відомо, що до повномасштабної війни він навчався у Києві, закінчив Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка у 2021 році:

Борис – один із перших магістрів освітньо-професійної програми “European Business Law” за програмою подвійного дипломування в рамках співробітництва між КНУ та KSU Kazimiero Simonavičiaus universitetas (Вільнюс, Литва), — й деться на сторінці закладу освіти у Фейсбуці

Борис Чубін був винахідником. Ще підлітком він почав розроблювати прилади для людей з вадами зору. Створив спеціальну соціальну мережу для незрячих. За цю розробку Герой став переможцем у всеукраїнському конкурсі «Інноваційний прорив-2013».

Також вундеркінд розробив додаток для смартфонів Garden club, який допомагав садівникам орієнтуватися, як і коли необхідно висаджувати різні рослини.

А ще з підліткового віку працював над розробкою приладу, який здатний значно скоротити людські втрати під час наступального бою, а також визначати позицію противника і напрям його руху.

Тоді, будучи 15-річним хлопцем, Борис розповідав, що ідея створення такого приладу виникла у нього під впливом двох моментів: перегляду короткометражного фільму про батальйон «Азов» і церемонія прощання з загиблими військовими, на якій він був присутній.

Мене буквально вразили відеокадри, на яких зображена жінка, яка прибігла на полі бою, щоб попередити солдатів про те, що з боку її ділянки висуваються терористи. Я не можу поки ще в силу віку брати участь у війні. Тому свій внесок бачу в тому, щоб спільними зусиллями розробити прилад, можливо, не один, який дозволить врятувати життя нашим бійцям, – казав він

Після того як Борис створив навігаційний міні-комп’ютер для незрячих людей, одеському школяру посипалися пропозиції про співпрацю від провідних європейських організацій. Його навіть зарахували в елітну Саксонську гімназію (Німеччина), виділили грант на навчання і знайшли сім’ю, в якій хлопець зміг проживати на час навчання.

Саме про такий навчальний заклад, де є база для експериментів, Боря мріяв давно, — розповідала у 2015-му році мама винахідника Тетяна. — Німецькою та англійською мовами він володіє в досконалості, говорить без акценту. Знає також китайську, яка вивчила під час стажування в Пекінському університеті. Саксонська гімназія має унікальні лабораторії в області точних наук. Але… син відмовився їхати до Німеччини. Він продовжить навчання в Одесі, в рідному Приморському ліцеї.

Борис Чубін так коментував своє рішення тоді:

Я — громадянин України, скоро отримуватиму паспорт. Вважаю, що це мій обов’язок допомогти країні в такій складній ситуації. Якщо б я поїхав, то було б зрадою. За кордоном можна вчитися в будь-якому віці. Тепер кожному важливо спрямувати свої зусилля на припинення війни на нашій землі.

Блискуча освіта, кілька іноземних мов. Не захотів свого часу поїхати за кордон на навчання… Мами наших золотих хлопців народжували своїх дітей точно не для війни, — написала у соцмережі громадська діячка Зоя Казанджі про Бориса Чубіна….

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