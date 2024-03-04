Захищаючи Україну від російської агресії, на фронті загинув син відомого капелана ПЦУ. Скорботну новину повідомила Україна Православна, передає НСН.

1 березня 2024 року загинув старший солдат Володимир Основенко – син відомого капелана Православної Церкви України, заступника голови Синодального управління ПЦУ у справах душпастирства у пенітенціарних закладах протоєрея Павла Основенка.