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На фронті загинув син відомого капелана ПЦУ

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На фронті загинув син відомого капелана ПЦУ

Захищаючи Україну від російської агресії, на фронті загинув син відомого капелана ПЦУ. Скорботну новину повідомила Україна Православна, передає НСН.

1 березня 2024 року загинув старший солдат Володимир Основенко – син відомого капелана Православної Церкви України, заступника голови Синодального управління ПЦУ у справах душпастирства у пенітенціарних закладах протоєрея Павла Основенка.

На фронті загинув син відомого капелана ПЦУ

«Немає страшнішого горя, ніж ховати своїх дітей. Я весь час молилася, щоб Господь відвів від нас цю чашу. Не змогла. Любий наш синочку, тепер ти поповнив ряди небесного війська», – написала в соцмережах мати полеглого захисника Батьківщини

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