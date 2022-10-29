За що каратимуть водіїв: в Україні ввели нові штрафи

29 жовтня в Україні ввели нові штрафи для водіїв. Стало відомо, за що каратимуть учасників дорожного руху.

Відсьогодні, КУпАП доповнюється новою статтею «Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів» та вносяться зміни до закону України «Про дорожній рух». Про це NNS дізнався з повідомлення Олексія Білошицького.

Тепер водіїв транспортних засобів будуть притягувати до відповідальності за керування або експлуатацію автомобіля:

без номерного знака;

з номерним знаком, що не належить цьому засобу або не відповідає встановленим зразкам або вимогам;

з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці;

перевернутим чи неосвітленим номерним знаком;

закритим іншими предметами (в тому числі прозорими);

з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію;

забрудненим номерним знаком, якщо така забрудненість не дає можливості чітко визначити символи або буквено-числову комбінацію номерного знака з відстані 20 метрів;

умисні дії, спрямовані на приховування номерного знака.

Санкція за порушення частини першої вищезгаданої статті передбачає накладення штрафу в розмірі 1190 грн.

Ще одна частина статті передбачає адміністративну відповідальність за керування транспортним засобом із незаконно встановленими номерними знаками:

Збройних Сил України; Національної гвардії України, Національної поліції України; Державної прикордонної служби України; Державної служби з надзвичайних ситуацій; Державної спеціальної служби транспорту; Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації або дипломатичних представництв; Консульств та інших міжнародних організацій, які користуються повним та частковим імунітетом

За порушення накладається штраф у розмірі 2550 грн.

А третя частина статті 121-3 КУпАП передбачає відповідальність за повторність незаконного використання номерних знаків державних органів та дипломатичних установ протягом року. Санкція за порушення частини третьої даної статті передбачає накладення штрафу в розмірі 5100 грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців.

Водночас втрачають чинність положення щодо порушень, повʼязаних з використанням номерних знаків, які містились у частині шостій статті 121 КУпАП.

* КупАП – це кодифікований нормативний акт, що регулює суспільні відносини по притягненню до адміністративної відповідальності.

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