За порушення комендантської години та режиму світломаскування можуть запровадити нові штрафи

В Україні можуть посилити відповідальність за порушення комендантської години та режиму світломаскування – проект Закону
Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порушення окремих вимог чи невиконання заходів правового режиму воєнного стану»
Нині у законодавстві відсутня відповідальність за порушення режиму воєнного стану. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Соцпортал.
Проект закону №8096 пропонує встановити такі штрафи.
Порушення комендантської години:
340-680 грн. або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.
Порушення режиму світломаскування:
- вперше – 510-850 грн. або громадські роботи від 30 до 40 годин, а для посадових осіб – 850 – 1700 грн. або виправні роботи до 6 місяців;
- повторні протягом року – 850-1700 грн., 40 – 60 годин громадських робіт, для посадових осіб – 1700 – 3400 грн. або виправні роботи 0,5 – 1 рік;
- умисне порушення, що спричинило загибель людей – 10 – 15 років з конфіскацією майна або без неї;
- умисне порушення повторно, групове чи посадовою особою – 15 – довічне, з конфіскацією майна.
Виявлення порушень та складання протоколів про адміністративні правопорушення покладуть на Національну поліцію.
Усі відрахування та виправні роботи – виключно на потреби ЗСУ.
Головні правила поведінки під час комендантської години