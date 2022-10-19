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За порушення комендантської години та режиму світломаскування можуть запровадити нові штрафи

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В Україні можуть посилити відповідальність за порушення комендантської години та режиму світломаскування – проект Закону

Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порушення окремих вимог чи невиконання заходів правового режиму воєнного стану»

Нині у законодавстві відсутня відповідальність за порушення режиму воєнного стану. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Соцпортал.

За порушення комендантської години та режиму світломаскування можуть запровадити нові штрафи

Проект закону №8096 пропонує встановити такі штрафи.

Порушення комендантської години:

340-680 грн. або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.

Порушення режиму світломаскування:

  • вперше – 510-850 грн. або громадські роботи від 30 до 40 годин, а для посадових осіб – 850 – 1700 грн. або виправні роботи до 6 місяців;
  • повторні протягом року – 850-1700 грн., 40 – 60 годин громадських робіт, для посадових осіб – 1700 – 3400 грн. або виправні роботи 0,5 – 1 рік;
  • умисне порушення, що спричинило загибель людей – 10 – 15 років з конфіскацією майна або без неї;
  • умисне порушення повторно, групове чи посадовою особою – 15 – довічне, з конфіскацією майна.

Виявлення порушень та складання протоколів про адміністративні правопорушення покладуть на Національну поліцію.

Усі відрахування та виправні роботи – виключно на потреби ЗСУ.

Головні правила поведінки під час комендантської години

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