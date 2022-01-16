Незважаючи на зміну курсу долара і всупереч зростанню тарифів на комуналку

В Україні очікується знецінення національної валюти і збільшення комунальних тарифів. Чого очікувати українцям, зробили свої економічні прогнози на 2022 рік мольфари. Про це повідала мольфарка, знахарка і цілителька Олена Стеценко.

Чого очікувати українцям

Віщунка розповіла, до чого слід готуватися цього року звичайним українцям в результаті політики влади.

“Чого чекати людям в 2022 році-зміни курсу долара, буде підвищення. Далі будуть прийняті нові закони щодо комунальних послуг. Будуть введені нові закони Про освіту: Про вступ до вузів і за кордон. Будуть прийняті нові закони з оподаткування”, – зазначила Олена Стеценко.

За її словами, з країни не можна їхати ні в якому разі, залишаючи в такому стані. Потрібно боротися за своє світле майбутнє, беручи участь у виборах, в перервах, пропонуючи будь-які законопроекти.

“Люди повинні вкладати свій інтелект, свої здібності для того, щоб будувати правильну державу і управляти, через депутатів управляти. Ось коли я приходжу, наприклад, в приймальні депутатські — там порожньо, люди не звертаються, вони вже не вірять керівництву держави, що можна щось змінити. Але потрібно приходити”, – підкреслила мольфарка.

Нагадаємо, що у закладах освіти мають бути створені відповідні курси, які сформують базові військові навички та багато іншого. Це обговорили міністри Сергій Шкарлет та Денис Монастирський.

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