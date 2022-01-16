У закладах освіти мають бути створені відповідні курси, які сформують базові військові навички та багато іншого. Це обговорили міністри Сергій Шкарлет та Денис Монастирський

В перший день 2022 року Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет та Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський обговорили розвиток військово-патріотичного виховання молоді в Україні.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Діло.

У робочій зустрічі очільників та представників органів виконавчої влади також взяли участь Міністр оборони Олексій Резніков та перший заступник Міністра у справах ветеранів Олександр Порхун.

«Наразі у закладах освіти вже існує низка ініціатив військово-патріотичного виховання, які реалізуються спільно з МВС, Міноборони та Мінветеранів. Проте всі вони потребують систематизації з урахуванням, зокрема, морального, правового напряму формування особистості», – зазначив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Сторони домовились про координацію зусиль та забезпечення взаємодії між органами державної влади щодо військово-патріотичного виховання молоді. Зокрема, буде створено робочу групу, яка зможе випрацювати комплексний підхід до військово-патріотичного виховання в державі.

«З 1 січня набрав чинності Закон України “Про основи національного спротиву”. Він передбачає, що у закладах освіти мають бути створені відповідні курси, які сформують базові військові навички та багато іншого. Тому нам потрібно об’єднати й скоординувати зусилля для того, щоб механізм військово-патріотичного виховання дійсно працював», – зазначив Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

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