З 1 жовтня військовозобов’язані жінки не зможуть виїжджати за кордон – юрист Міноборони

З 1 жовтня 2022 року військовозобов’язані жінки не зможуть виїжджати за кордон під час діє військового стану. Про це заявив юрист Міноборони Володимир Смілка, передає NNS, посилаючись на Стопкор. На військовозобов’язаних жінок поширюватимуться ті ж обмеження, що діють для чоловіків.

“Мова про військовозобов’язаних українок. Виїжджати з України під час військового стану їм буде не можна”, – сказав юрист Володимир Смілка.

Виданий минулоріч наказ Міноборони №313 значно розширив список професій, з якими жінки мають ставати на військовий облік. Проте згодом до нього внесли зміни, і нині у ньому лишилося тільки 14 спеціальностей. Однак, слід пам’ятати, що взяття на військовий облік – це не мобілізація.

Юрист Міністерства оборони Володимир Смілка говорить: на військовозобов’язаних жінок розповсюджуються такі ж самі обмеження, що і на чоловіків. Зокрема, вони не можуть виїздити за кордон під час воєнного стану.

“Оскільки ми наближаємося до стандартів НАТО, ми йдемо до них не лише у зброї, а й у військовому обліку. Цей облік однаковий як для жінок, так і для чоловіків”, – підтвердив юрист Міноборони Володимир Смілка.

Документи, необхідні для взяття жінок на військовий облік

Документи, які необхідні для взяття жінок на військовий облік, також не відрізняються. Це:

паспорт,

ідентифікаційний код,

свідоцтва про шлюб та народження дітей,

диплом і довідка з місця роботи із зазначенням спеціальності.

Штрафувати за невиконання наказу до кінця року жінок не будуть, каже юрист.

“Кожна жінка, яка закінчує навчальний заклад за відповідною спеціальністю, здобула якийсь фах. За цим фахом, якщо він передбачений в наказі, вона зобов’язана з’явитися в територіальний центр комплектування для взяття на облік. Якщо жінка працює за таким фахом, але не має відповідної освіти, вона також може направлятися роботодавцем на військовий облік”, — сказав він.

Нині, говорить Володимир Смілка, Міноборони досліджує, чи треба робити окремий облік для жінок та як організувати медкомісію. Тож варто очікувати законодавчі зміни.

Зазначимо, що раніше Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що країна не потребує збільшення чисельності армії за рахунок усіх громадян. Наразі мобілізаційний ресурс поповнюється тільки конкретними фахівцями. Міністр повідомив, що завдання мобілізації визначаються Генеральним штабом, бо вони знають, де та які сили їм потрібні на тому чи іншому напрямку.

Мобілізація в Україні. Хто з жінок з 1 жовтня не зможе виїжджати за кордон