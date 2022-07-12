Військовий облік для жінок стартує з 1 жовтня 2022 року і ті жінки, які у жовтні стануть на військовий облік, не зможуть виїхати з України за кордон.

Зробити це буде можливо тільки отримавши спеціальний дозвіл від військкоматів.

Про це повідомив ексрадник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів для проєкту “Розмова про важливе” на YouTube-каналі ТСН.ua, передає NNS.

“Ті жінки, які від 1 жовтня будуть на військовому обліку і багато з них уже там було, по тих професіях, які були раніше заброньовані, підпадають під загальні правила – вони можуть виїхати тільки відповідно до певного дозволу. Тобто це так само, як зараз стосується чоловіків. Тобто чоловіки можуть виїхати, але їм потрібен для цього окремий дозвіл або внесення у спеціальну систему. Це стосуватиметься невеликої кількості жінок: 2-3 тисячі осіб. Тобто це ніхто суттєво не відчує”, сказав Андрусів.

Андрусів уточнив, що перелік військовозобов’язаних жінок розширили, але це не буде стосуватися усіх жінок в країні.

“Я одразу хочу уточнити, оскільки гучні заголовки, вони дали трішки не так усю цю ситуацію. Насправді, нічого особливо не змінилося. Жінки постійно були військовозобов’язаними для конкретних професій. Просто раніше цей перелік був вужчий. Зараз цей перелік розширили, зокрема тепер туди входять і жінки, які працюють на залізниці. Тому що залізниця зараз виконує надзвичайно стратегічну роль і звичайно, що вони будуть теж ставитися на військовий облік”, сказав Андрусів.

Він наголосив, що насправді для жінок нічого не змінилося і “масштабно жінок до воєнкоматів закликати не будуть”.

“Це буде відбуватися точково, на низці підприємств, умовно кажучи. На цих підприємствах точково будуть звертатися до жінок цих професій і будуть просити їх стати на військовий облік, і їх можуть мобілізувати”, пояснив Андрусів.

Нагадаємо, Міністерство оборони України розширило перелік спеціальностей та професій, який передбачає взяття жінок віком від 18 до 60 років на облік як військовозобов’язаних. В умовах воєнного стану можна не чекати до жовтня, щоб стати на облік, а зробити це просто зараз.