30 квітня – останній день дії річних контактів, в рамках яких споживачі платять за газ за фіксованою ціною. Якими будуть тарифи на газ для населення з травня 2022 року, розповів Прем’єр міністр України Денис Шмигаль, передає NNS.

По закінченню чинних річних контрактів з 1 травня газ для побутових споживачів в Україні не здорожчає. Про це Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів 29 квітня.

«Ціни на газ для людей залишаються без змін. Жодного підвищення. До 8 грн за куб, як і було. Також пільгова ціна буде діяти для підприємств, які виконують життєво-важливі функції для забезпечення обороноздатності держави», – наголосив глава уряду. Крім того, окремим рішенням уряд рекомендує місцевим органам влади і комунальним підприємствам на час дії воєнного стану та надзвичайного стану в Україні не підвищувати тарифи на комунальні послуги. «Тарифи не мають зростати», – додав Денис Шмигаль.

Водночас прем’єр закликав українців продовжувати платити за комунальні послуги, аби в підприємств була можливість здійснювати ремонти та платити заробітні плати працівникам.

Зазначимо, що тарифи на газ для населення різняться в залежності від того, у якої компанії споживач купляє «блакитне паливо». Ціна коливається від 7,96 грн за куб до 11,99 грн за куб. Чи будуть компанії знижувати тарифи до 8 грн відповідно до заяви Шмигаля, поки що невідомо. Наразі інформації про нові тарифи у постачальників немає. На офіційних сайтах досі оприлюднені тарифи, які діють до 30 квітня.

Але, як мінімум, можна бути певними, що газ для населення з травня не подорожчає.

Нагадаємо, що і тарифи на електроенергію під час війни вирішили не підвищувати. Раніше це планували зробити у квітні.

Тарифи на електроенергію для населення: якими вони будуть у 2022 році