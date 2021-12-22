Який сьогодні день 22 грудня: свята, іменини, історичні події, прикмети

Який сьогодні день 22 грудня: які відзначаються свята, у кого іменини, що відбувалося в цей день в історії, хто народився і помер, які існують народні традиції і прикмети розповість NNS.

22 грудня — 356-й день року (357-й у високосні роки) у григоріанському календарі. До кінця року залишається 9 днів.

21 грудня – яке сьогодні свято

В Україні

День працівників дипломатичної служби

Щороку 22 грудня в Україні відзначають День працівників дипломатичної служби, встановлений Указом президента № 1639/2005 від 21 листопада 2005 року, враховуючи “важливу роль працівників дипломатичної служби України у підтримці мирної та взаємовигідної співпраці України з членами міжнародної спільноти, забезпеченні національних інтересів і безпеки України, а також захисту прав та інтересів громадян та юридичних осіб України за кордоном”.

Саме цього дня, в 1917 році, Урядом Української Народної Республіки було створено Генеральний секретаріат міжнародних справ.

День енергетика

День енергетика – це професійне свято всіх працівників промисловості, що охоплює вироблення, передачу та збут споживачам електричної та теплової енергії, яке вони відзначають в один із найкоротших світлових днів.

У світі

22 грудня – Міжнародний день бардівської пісні

Для багатьох шанувальників авторської пісні окрім щорічних фестивалів, присвячених цьому культурному явищу, існує ще й свято, яке відзначають щороку, 22 грудня. Воно має назву День авторської (або бардівської) пісні.

Українські виконавці авторської пісні відомі як в Україні, так і поза її межами. Це й Станіслав Щербатих (Тризубий Стас), Ольга Богомолець, Володимир Семенов, Борис Бурда, Володимир Завгородній, Кость Єрофєєв, Інна Труфанова та інші.

Музиканти зазначають, що 22 грудня – найкоротший день на рік, а довгий зимовий вечір – це, мабуть, найкраща можливість і час для того, щоб зібрати друзів і послухати улюблені пісні, згадати імена бардів, що пішли, запам’ятати нові імена.

Відсутність кордонів для музики та поезії, а також глибокі спільні культурні традиції зробили День авторської пісні міжнародним. Щороку, 22 грудня, о 16 годині всі, хто почувається причетним до Дня авторської пісні, виконують пісню Булата Окуджави “Молитва”.

“Добрі пісні – добрі люди” – це один з неофіційних девізів численних фестивалів бардівської пісні, який уособлює його основну ідею.

22 грудня – іменини

Ганна, Олександр, Василь, Володимир, Вольдемар, Степан, Анна, Єфросинія

22 грудня – яке церковне свято

22 грудня в церковному календарі – Свято зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. Це важлива дата, адже саме в цей день була зачата Богородиця Діва Марія.

Свята Анна була однією з роду царя Данила. Саме він був засновником династії царів Іудеї. Народилася в сім’ї священника Матанна і стала дружиною Йоакима. Довгий час подружжя залишалося бездітними. Вони часто ходили до церкви та молилися, щоб Бог послав їм дитину. Одного разу до Анни та Йоакима явився Ангел Господній і сказав, що їхні молитви було почуто. Радісні, вони поспішили в Єрусалим, щоб в храмі принести хвалу Богу.

За те, що Господь подарував Анні та Йоакиму дитину, подружжя вирішило віддати її на служіння до Храму. Через дев’ять місяців після явлення Ангела, у них народилася донька. Її назвали Марією.

22 грудня, День Анни, коли сталося диво і подружжя зачало Діву Марію після поцілунку та обіймів, вважається невинним зачаттям. Церква вважає, що через це на Богородицю не перейшов первородний гріх, що стало першим проявом Божественного Порятунку людського роду.

В народі Анну вважають заступницею жінок. Тому до неї звертаються до святої, коли потрібен її захист та покровительство. Особливо часто моляться святій Анні вагітні, просячи, щоб пологи минули успішно, а дитина народилася здоровою.

22 грудня – цей день в історії

69 — Після тривалої громадянської війни на чолі Римської імперії став Тіт Флавій Веспасіан, засновник династії Флавіїв.

1216 — Папа Римський Гонорій III затвердив орден мандрівних проповідників (домініканців), заснований іспанським ченцем Домініком 1215 року.

1845 — У Філадельфії (США) вперше продемонстровано роботу першого синтезатора голосу, створеного німецьким винахідником Йозефом Фабером.

1882 — Помічник американського винахідника Томаса Едісона, Едвард Джонсон придумав ялинкову електрогірлянду і прикрасив нею ялинку в себе вдома на Різдво.

1894 — Військовий суд в Парижі оголосив вирок у сумнозвісній «справі Дрейфуса».

1895 — Німецький фізик Вільгельм Рентґен опромінив руку своєї дружини «Х-променями», отримавши один із перших у світі рентґенівський знімок (найперший за три роки до нього отримав український фізик Іван Пулюй)

1905 — Початок грудневого збройного повстання в Москві.

1917 — Голова уряду Української Народної Республіки Володимир Винниченко підписав розпорядження про створення Генерального секретарства з міжнародних справ. Очолив Генеральне секретарство Олександр Шульгін. З 2000 року цей день щорічно відзначається в Україні як День дипломата.

1917 — Мала Рада Української Народної Республіки ухвалила закони про Головну скарбницю та Державний банк України.

1917 — у Харкові відбувся заколот проти Української Народної Республіки, проголошено про встановлення більшовицької влади і скликано III екстрений з’їзд рад маріонеткової Донецько-Криворізької Республіки

1917 — Конгрес США ввів у країні «сухий закон».

1918 — У Києві командир Осадного корпусу січових стрільців Євген Коновалець видав наказ про заборону антидержавної агітації.

1938 — Біля берегів Південної Африки спіймали першу латимерію (найдавнішу зі сучасних риб).

1941 — Британський прем’єр-міністр Вінстон Черчілль прибув до Вашингтона для переговорів з президентом США Франкліном Рузвельтом щодо об’єднання англо-американських зусиль і вироблення спільної стратегії у війні проти Німеччини та Японії. Наслідком переговорів стало створення «Об’єднаних Націй».

1947 — Установчі збори Італії ухвалили першу республіканську конституцію.

1971 — Генеральна Асамблея ООН затвердила рішення Ради Безпеки про призначення австрійського дипломата Курта Вальдгайма на посту Генерального секретаря ООН, на якому він пробув два терміни до 1982 року.

1972 — У Білій Церкві на комбінаті шин і гумовотехнічних виробів випущено першу продукцію.

1988 — Південно-Африканська Республіка підписала з ООН угоду, згідно з якою здобула незалежність остання в Африці колонія — Намібія.

1989 — У Соціалістичній Республіці Румунія перемогла народна революція, спрямована проти режиму Ніколае Чаушеску, до влади прийшов Фронт національного порятунку.

1989 — За згодою між керівниками Західної та Східної Німеччини вперше після зведення «берлінської стіни» Бранденбурзькі ворота були відкриті для вільного проходу через них громадян обох держав.

1993 — Парламент Південно-Африканської Республіки ухвалив тимчасову конституцію, що поклала край політиці апартеїду.

1999 — На посту прем’єр-міністра України затверджено колишнього голову Національного банку Віктора Ющенка.

Хто народився 22 грудня

1702 — Жан Етьєн Ліотар, швейцарський художник (†1789).

1744 — Данило Самойлович (Сушковський), український медик, засновник епідеміології в Російській імперії, фундатор першого в Україні наукового медичного товариства. Першим довів можливість протичумного щеплення

1815 — Люсьєн Петіпа, французький балетний танцюрист і балетмейстер.

1823 — Жан Анрі Фабр, французький ентомолог та письменник.

1833 — Марко Вовчок (Марія Вілінська), українська письменниця («Кармелюк», «Невільничка», «Інститутка»).

1856 — Френк Біллінґс Келлоґ, американський юрист, дипломат, державний діяч, лауреат Нобелівської премії миру.

1858 — Джакомо Пуччіні, італійський композитор, автор 12 опер («Манон Леско», «Богема», «Тоска», «Мадам Баттерфляй», «Турандот» тощо).

1872 — Каміль Ґерен, французький учений, один із творців протитуберкульозної вакцини.

1876 — Філіппо Томмазо Марінетті, італійський письменник, засновник і теоретик футуризму в європейській літературі та мистецтві.

1879 — Ганна Юрчакова, українська драматична акторка.

1889 — Натан Альтман, український художник-авангардист (кубіст), скульптор і театральний художник.

1899 — Микола Горбань, український історик доби Розстріляного відродження, архівіст, письменник; батько відомого вченого Олександра Горбаня, професора Університету Лестера (Велика Британія), директора Центру Математичного Моделювання і кафедри прикладної математики; дід художниці Анни Горбань.

1908 — Макс Білл, швейцарський скульптор, художник-абстракціоніст, архітектор і дизайнер, представник цюрихської школи конкретного мистецтва (concrete art).

1949 — Моріс і Робін Ґібб, австралійські музиканти, композитори, співаки, засновники гурту «Bee Gees».

1959 — Бернд Шустер, німецький футболіст і футбольний тренер.

1962 — Рейф Файнз, англійський актор, посланець доброї волі ЮНІСЕФ.

1966 — Дмитро Білозерчев, радянський гімнаст, триразовий олімпійський чемпіон (на кільцях, на коні й у командній першості).

1972 — Ванеса Параді, французька співачка і кіноактриса.

Померли у цей день

1554 — Моретто та Брешіа (Алессандро Бонвічіно), італійський художник.

1572 — Франсуа Клуе, французький художник, син художника Жана Клуе.

1666 — Гверчіно, італійський художник доби бароко.

1828 — Вільям Волластон, англійський вчений, який відкрив паладій і родій. Відкрив незалежно від Йоганна Вільгельма Ріттера ультрафіолетове випромінювання.

1867 — Жан-Віктор Понселе, французький математик, механік та інженер, творець проєктивної геометрії.

1867 — Теодор Руссо, французький художник-пейзажист, графік. Засновник Барбізонської школи.

1880 — Джордж Еліот, англійська письменниця.

1900 — Ніколаос Гізіс, грецький художник.

1923 — Георг Люгер, австрійський конструктор стрілецької зброї, розробник славетного пістолета Parabellum P08 та набою до нього.

1943 — Беатрікс Поттер, англійська дитяча письменниця, художник.

1969 — Джозеф фон Штернберг, американський режисер, продюсер, сценарист та композитор.

1979 — Дерріл Занук, американський продюсер, сценарист, режисер та актор.

1989 — Семюел Беккет, ірландський англо- та франкомовний письменник, один з основоположників театру абсурду. Лавреат Нобелівською премією в галузі літератури 1969 року

1996 — Ляхович Микола Васильович, український історик.

2001 — Ромен Сова, український вчений, член-кореспондент академії наук, доктор медичних наук.

2014 — Джо Кокер, англійський рок-співак.

Традиції і прикмети 22 грудня

Народні прикмети

на Ганни сонце повертає на літо, а зима на мороз;

якщо 22 грудня світло і сонячно, то на Новий рік треба очікувати морозу, а наступного року буде гарний врожай;

якщо на Ганни на деревах іній, тоді на Новий рік буде відлига;

якою буде погода 22 грудня до полудня, таку можна чекати і до кінця грудня;

а яка погода стоїть до ночі, такою буде вся зима;

іній на Ганни вкрив дерева, наступний врожай буде хорошим;

якщо 22 грудня йде дощ, то навесні очікуйте холодів;

безвітряний і тихий день на хороший врожай садовини.

Традиції

В давнину 22 грудня існував цікавий звичай – дзвіняр, який сповіщав про народження сонця, отримував 24 срібняки.

Особливо день Анни шанували вагітні жінки. Адже вона вважається їхньою захисницею. А ось молоді дівчата обов’язково збиралися на сходки, щоб вирішити, як святкувати різдвяні свята. В дівчачих громадах, як і в парубоцьких, завжди існували свої звичаї та традиції. Наприклад, був такий обряд, що на сходки могла прийти будь-яка дівчина, якщо вона вміє вишивати, шити, прясти, ткати. Також саме в день святої Анни починали виготовляти різноманітні різдвяні прикраси: “їжачки” та “павуки” з соломи.

Жінки 22 грудня починали прибирати в оселі, щоб підготувати її до свят. А щоб на Різдво була свіжина, то свиням давали більше їжі. На Буковині існувало повір’я, що саме з Ганни починається новий рік. Так як до цього часу вже встановлювалася зимова дорога, то говорили: “На Ганьки сідай в санки”.

В день Анни також існувало кілька традицій, пов’язаних із бджільництвом. Часто в народі говорили: “Ходять у погріб до бджіл, щоб добре роїлись”, або “Починають бджоли мед їсти”. Пасічники обов’язково цього дня молилися Богу, щоб наступного року був густий мед.

Чого не можна робити

22 грудня, в день Анни, вагітним жінкам не дозволяється роздмухувати в печі вогонь, бо дитина народиться з червоною міткою.

Без особливої потреби заборонялося в день Анни виходити з дому, бо вважалося, що цього дня сили світла та темряви борються між собою.

Дівчатам і молодицям, у яких 22 грудня болить голова, забороняється прясти.

Протягом дня вагітним жінкам не можна братися за будь-яку роботу.

Який сьогодні день 21 грудня: свята, іменини, історичні події, прикмети

Який сьогодні день 20 грудня: свята, іменини, історичні події, прикмети

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