Який сьогодні день 20 грудня: свята, іменини, історичні події, прикмети

Який сьогодні день 20 грудня: які відзначаються свята, у кого іменини, що відбувалося в цей день в історії, хто народився і помер, які існують народні традиції і прикмети розповість NNS

20 грудня — 354-й день року (355-й у високосні роки) у григоріанському календарі. До кінця року залишається 11 днів.

20 грудня – яке сьогодні свято

В Україні

20 грудня – День ветеранів МВС

День вшанування пенсіонерів і ветеранів системи МВС і Нацполіції України з’явився у календарі порівняно недавно. Його засновано у 2016 році тодішнім головою МВС Арсеном Аваковим.

У світі

20 грудня – Міжнародний день солідарності людей

Міжнародний день солідарності людей проголошено Генасамблеєю ООН у резолюції, присвяченій проведенню першого Десятиліття ООН у боротьбі зі злиднями. Резолюція ООН посилається на Декларацію тисячоліття, в якій йдеться про те, що солідарність є однією з фундаментальних та універсальних цінностей людства, які повинні бути основою міжнародних відносин у 21 столітті.

Відзначається свято з 2006 року. Мета цього дня – згуртувати людей всього світу, щоб разом впоратися з різноманітними глобальними проблемами та досягти розвитку.

Солідарністю називають прихильність до певних інтересів, дій та думок, які можуть згуртувати різних людей. Тобто, група людей об’єднується навколо переконань чи поглядів, підтримує один одного та несе відповідальність за інших.

Однією з головних засад Організації Об’єднаних Націй є саме боротьба проти бідності та пригнічення, солідарність щодо тих людей, які страждають від тиску.

Також 20 грудня у світі – Ігровий день або День гри

В цей день варто згадати будь-які ігри (настільні, карточні, комп’ютерні, лялькові, відеоігри). 20 грудня можна відволіктися від своїх проблем, розважитися і позбутися стресу. Свято було створено за спонсорської підтримки Games Workshop і святкується щороку з 1975. Компанія Games Workshop займається виготовленням, створенням та поширенням ігор. Наразі випускає навіть такі популярні варіанти, як Warhammer.

Свято найбільш відоме в Великобританії, тому основні його події проходять в Бірмінгемі. Саме в в Англії (Лондон) відбулося і перше святкування. Лише згодом ідея була підтримана США та країнами Європи. Провести свято можна з близькими та друзями за цікавою грою.

20 грудня – іменини

Католицькі: Домініка

Православні: Лев, Антон, Григорій, Іван, Ігнатій, Михайло, Павло

20 грудня – яке церковне свято

20 грудня в церковному календарі – день пам’яті святителя Амвросія Медіоланського

Для кожного православного християнина це визначна подія. Святитель народився в місті Тревір (за іншими джерелами Трір) 340 року в досить заможній родині. Його батько був правителем. Рано позбувшись матері, був відданий на виховання сестрі. Здобув гарну освіту, а тому став правителем двох областей. Справу свою знав, був милостивий і справедливий, за що люди любили його. Пізніше став єпископом – боровся з аріанською єрессю і язичництвом.

Ідолопоклонники обурювалися, Амвросій заспокоював їх, а коли імператор Феодосій наказав стратити неслухняних, святий звинуватив його в жорстокості. Правитель наказу свого не скасував, але приїхав до Амвросія, щоб причаститися Святих Тайн. Преподобний не пустив імператора до причастя. Феодосій покаявся і тоді був удостоєний честі Божої.

Святий Амвросій помер в 397 році і в його честь сьогодні відзначається народне свято 20 грудня – Абросим.

Також 20 грудня – день пам’яті Ніла Столобенського

Преподобний Ніл народився в Новгородській губернії, точних даних про його походження немає. Відомо тільки, що він був ченцем в одній з псковських обителей. Пізніше поїхав в пустелю, де подвизався на подвиги: харчувався жолудями з дуба, постійно молився і дотримувався суворого посту. Диявол спокушав Ніла, але той не піддавався і провів в такому житії тринадцять років.

Одного разу Ніл почув знамення Господа і пішов у Тверську губернію, де знайшов собі місце для усамітнення. Там же викопав печеру, пізніше побудував каплицю і келію. Знову постив і молився, стійко витримуючи спокуси диявола. Люди стали дізнаватися про святого, приходили до нього за допомогою і навіть допомагали з провізією.

Перед смертю Ніл захотів пізнати Святих Тайн, Господь виконав бажання святого і послав до нього ігумена Нікольського монастиря. Помер преподобний Ніл Столобенський в 1554 році.

Також 20 грудня – день пам’яті преподобного Павла Слухливого

В народі його ще називають “Павлом Печерським”, адже саме він був подвижником Дальніх печер в Києві. На жаль, про його життя збереглося дуже мало інформації. Він жив, приблизно, в XIII-XIV ст. Монахом став в Печерському монастирі. Там проходив суворі випробування, але жодного разу не поскаржився. Сумлінно виконував усю роботу, яку йому давав настоятель монастиря. Вільний час Павло проводив за молитвами.

Павла Слухливого згадують в плані Ближній печер 1638 року. Там пишуть про “святого отця Павла, монаха чудодійно послушливого”. Також є згадка про нього в плані Дальніх печер Києва на карті 1744 року. Тут вже пишуть про “преподобного отця Павла”. Все своє життя він присвятив Богу. Помер спокійною смертю.

20 грудня – цей день в історії

1637 — після капітуляції реєстровців під Боровицею гетьман нереєстрового запорізького козацтва Павлюк полонений поляками; страчений у Варшаві в березні 1638.

1753 — У Петербурзі видано царський указ про ліквідацію митного кордону між Гетьманщиною та рештою Російської імперії.

1803 — США формально стали власниками території Луїзіана, придбаної у Франції (відповідний договір підписали Томас Джефферсон і Наполеон Бонапарт; за $15 млн. США отримали територію площею 2.1 млн. км²)

1868 — У Львові засноване українське товариство «Просвіта».

1880 — У Нью-Йорку на Бродвеї загорілися перші електричні вогні. Вулиця отримала другу назву — Великий Білий Шлях.

1892 — Інженери Александр Браун і Джордж Стіллман з американського містечка Сіракузи (шт. Нью-Йорк) отримали патент на пневматичні автомобільні шини. До цього шини робилися з монолітної гуми.

1906 — вперше «Кобзар» Тараса Шевченка виданий російською мовою.

1912 — Лондонською конференцією послів і Лондонським мирним договором, укладеним після першої Балканської війни, була визнана незалежність Албанії.

1938 — американський інженер російського походження Володимир Зворикін, співробітник компанії Westinghouse Electronic Corporation запатентував два революційних пристрої — кінескоп та іконоскоп.

1984 — Компанія Bell Labs оголосила про завершення розробки мегабітного чипу пам’яті, який міг зберігати більше мільйона біт електронних даних — вчетверо більше, ніж існуючі на той час чипи.

1991 — незалежність України визнали Киргизстан та Туркменістан.

1995 — встановлено дипломатичні відносини України з Боснією і Герцеговиною.

1999 — Згідно з домовленостями із Португалією під юрисдикцію Китаю перейшла португальська колонія Макао — остання європейська колонія в Азії.

2000 — Парламент Великої Британії схвалив клонування людини, але винятково в медичних цілях.

2000 — У Нідерландах ухвалений закон, що дозволяє одностатеві шлюби.

Хто народився 20 грудня

1805 — Томас Грем, шотландський хімік, якого часто називають «батьком колоїдної хімії».

1807 — Йосип Лозинський, етнограф, мовознавець, публіцист, діяч українського національного відродження.

1861 — Івана Кобільца, словенська художниця.

1876 — Волтер Сідні Адамс, американський астроном.

1901 — Роберт ван де Грааф, американський фізик, винахідник високовольтного електростатичного прискорювача.

1917 — Гонсало Рохас, чилійський поет.

1919 — Тамара Вишневська, зірка польського кіно українського походження; дочка Сергія Аполлінарійовича Вишневського, редактора двох українських газет: «Українська громада» і «Волинська неділя» у Луцьку, ув’язненого польською владою до концтабору Береза Картузька. Онука відомого українського іконописця Аполлінарія Андрійовича Вишневського з Варковичів, роботи якого знаходяться в Ермітажі С.-Петербургу.

1940 — Анатолій Резніков, радянський режисер мультиплікаційних фільмів (серіал про пригоди Кота Леопольда, «Раз ковбой, два ковбой»).

1948 — Алан Парсонс, англійський музикант, звукорежисер, продюсер. Відомий завдяки роботі з Pink Floyd та Полом Маккартні.

1958 — Микола Петренко, заслужений працівник культури України (1993), директор (з 1986) та художній керівник (1986—2015) Київського академічного театру ляльок, «голос» київського метрополітену (пом. 21 червня 2016).

1974 — Василь Сліпак, український оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник бойових дій під час війни на Сході України у складі добровольчих формувань (загинув від кулі снайпера 29 червня 2016).

1980 — Ешлі Коул, англійський футболіст, лівий захисник лондонського «Челсі» і збірної Англії.

Померли у цей день

1590 — Амбруаз Паре, французький лікар, якого вважають батьком сучасної хірургії. Заслуги Паре високо цінували сучасники: він був придворним хірургом чотирьох королів — Генріха II, Франциска II, Карла IX і Генріха III.

1868 — Кукольник Нестор Васильович, письменник українського русинського походження, драматург, поет, літературний критик, композитор, видавець, громадський діяч. Син вченого і педагога Василя Кукольника, брат Платона та Павла Кукольників.

1968 — Джон Стейнбек, американський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури, автор реалістичних романів («Миші і люди», «Грона гніву», «Схід Едему», «Зима тривоги нашої») і кіносценаріїв («Віва, Запата!»).

1974 — Андре Жоліве, французький композитор

1982 — Артур Рубінштейн, польський піаніст, лавреат багатьох премій Греммі.

1996 — Карл Саган, американський астроном, астрофізик та видатний популяризатор науки. Здобув світову славу за свої науково-популярні книги і телевізійний міні-серіал «Космос: Особиста мандрівка».

2009 — Бріттані Мерфі, американська акторка, співачка і продюсер.

2016 — Мішель Морган, відома французька акторка.

Який сьогодні день 20 грудня – традиції і прикмети

Народні прикмети

сонце в серпанку – чекати негоди;

сніг йде в цей день – літо буде дощовим;

ясна погода без опадів – літній період виявиться сухим;

кішка п’є багато води – скоро вдарять морози.

Традиції

Саме 20 грудня закінчуються всі великі свята року. Наші предки вже починали готуватися до Різдва. Тому вечорниць та посиденьок не влаштовували аж до 6 січня. Продовжується Різдвяний піст, тому не можна їсти жирну їжу, м’ясо, яйця. Дівчата цього дня шили собі вбрання. Але перед тим, як приступити до роботи, обов’язково читали таку молитву: “Наперед стібка – Богу молись, наперед шиття – Бога слав”.

Чого не можна робити

20 грудня не можна веселитися. Це правило діє до самого Різдва.

Не варто лаятися чи сперечатися, а також сумувати, щоб наступний рік пройшов добре.

20 грудня намагайтеся не переїдати і не пити алкогольні напої.

Не варто брати гроші в борг.

жінкам заборонено шити, в’язати і прати. Також не можна розчісувати волосся і мити голову.

Слов’яни в цей день не влаштовували гучних гулянь – вважалося, що той, хто може витримати до кінця дня і не випити ні грама – буде здоровим всю зиму.

Який сьогодні день 19 грудня: свята, іменини, історичні події, прикмети

Який сьогодні день 18 грудня: свята, іменини, історичні події, прикмети

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