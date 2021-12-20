Який сьогодні день 21 грудня: свята, іменини, історичні події, прикмети

Який сьогодні день 21 грудня: які відзначаються свята, у кого іменини, що відбувалося в цей день в історії, хто народився і помер, які існують народні традиції і прикмети розповість NNS.

21 грудня— 355-й день року (356-й у високосні роки) у григоріанському календарі. До кінця року залишається 10 днів.

День зимового сонцестояння о 17:59 за київським часом

21 грудня настає день зимового сонцестояння. Ця доба відрізняється найменшою кількістю світлих годин. Також ніч є найдовшою за весь рік. Тривалість світлового дня є дуже важливою для всіх живих істот на нашій планеті. Адже саме Сонце є єдиним джерелом тепла та світла. Чим ближче зима, тим швидше воно сідає і приходить ніч. Дата офіційного святкування дня зимового сонцестояння була запроваджена ще Гаєм Юлієм Цезарем.

День зимового сонцестояння в давні часи вважали магічним і дуже важливим. Тому існували навіть особливі традиції і повір’я. В різних культурах сприймали його по-різному. Але більшість народів вважають День зимового сонцестояння символом початку нового життя, відродження, повороту до нового. При чому, не тільки у людей, але й у всієї природи. Практично повсюди цього дня влаштовували різноманітні урочистості, зустрічі, свята та ритуали. Навіть деякі археологічні пам’ятки проектували в залежності від положення Сонця. Наприклад, усім відомий Стоунхендж у Великобританії.

Язичники в День зимового сонцестояння вшановували підземного бога Карачуна. У деяких народів легенди його походження тісно переплітаються з Морозом і настанням зимових холодів.В народі існувало повір’я, що Карачун повеліває морозами, зимою та лютими хуртовинами, а його слугами вважали вовків та ведмедів. Також в народі говорили, що на Сонцеворота (так називали День зимового сонцестояння в далекі часи) ведмідь перевертається з одного боку на інший в своїй барлозі, тому половина зими вже пройшла.

Давні слов’яни саме на День зимового сонцестояння святкували язичницький Новий рік. Існували навіть особливі ритуали, коли зі спеціальної деревини (дуб, сосна) розпалювали багаття, яке символізувало відродження сонця. На полінах обов’язково вирізали символи. Ставили в будинках і живі дерева, які прикрашали пирогами, пряниками, фруктами. На святковому столі обов’язково стояв коровай в вигляді Сонця. Вважалося, що в ці дня варто загадувати бажання, віддавати, викидати чи спалювати все непотрібне.

21 грудня – яке сьогодні свято у світі

21 грудня щорічно святкують День народження кросворда

Батьком цієї цікавої головоломки вважається Артур Вінн. Саме його кросворд вперше було опубліковано в газеті “Fun”, що є недільним випуском New York Times. Це сталося 21 грудня 1913 року. Вінн вирішив створити гру, яка була б цікавою всім верствам населення, людям будь-якого віку. Ним було використано зовсім новий підхід – складати слова в смужки (клітинки), які перетинаються між собою. Англійською “cross-word”. Цікавий факт – Звонко Янан склав найбільший кросворд, який має 8469 слів та сорок тисяч клітинок.

Також 21 грудня День дурниць

Це свято було створено для того, щоб кожна людина могла відчути радість, безтурботність та просто повернутися знову в дитинство. 21 грудня варто згадати всі веселі жарти та поділитися ними з друзями, рідними, близькими.

21 грудня святкують День ліхтарика

Свято було створено тому, що це найкоротша доба за весь рік. Перший переносний ліхтарик був вигаданий Девідом Майзеллом 1898 року. Тоді він та його друг Конрад Г’юберт створили компанію, яка розробляла і випускала ліхтарики – “Ever Ready”. На той час найчастіше їх купували в міліції, адже винахід дуже допомагав під час нічної роботи.

21 грудня – Всесвітній день оргазму

Надзвичайно дивне свято відзначають у ніч зимового сонцестояння – Всесвітній день оргазму. У 2021 році цей день припадає на 21 грудня. Зимове сонцестояння – явище, під час якого нахил осі обертання Землі від Сонця стає найбільшим, на сонцестояння спостерігається найдовша ніч року та найкоротший день. Традиції язичників запевняють, що ця ніч має магічну силу та будь-яке бажання здійсниться.

День оргазму – це всесвітня акція, котра закликає жителів планети в один день займатись коханням та відчувати оргазм, крім того, робити це потрібно з певними побажаннями про мир у всьому мирі. Колективна молитва має позитивно вплинути на енергетичне поле Землі. Свято заснувала Донна Шихен у 2006 році, спочатку обов’язковою умовою акції було відчути оргазм в єдину для всіх годину, але відмінність часових поясів ускладнює задачу.

До речі, вплив емоційного стану суспільства на енергетичне поле доведено вченими, тому позитивні думки й миті щастя, спрямовані у Всесвіт, здатні зменшити кількість війн, вбивств, конфліктів.

День народження баскетболу

Виник цей вид спорту 1891 року. Одного разу викладач коледжу Молодіжної християнської асоціації з міста Спрингфілд (Масачусетс, США), Джеймс Нейсміт вирішив трішки урізноманітнити заняття фізкультурою у студентів. Він прив’язав кошики від персиків до поручнів балконів з різних боків і розділив вихованців на дві команди. Джеймс запропонував їм передавати один одному м’яч з метою закинути його до кошика. Поступово гра стала дуже популярною. Вже через 2 роки звичайні кошики замінили сталеві з сіткою. А перші правила надрукувати 1894 року.

21 грудня – іменини

Кирило, Потап, Анфіса, Карина, Аліса.

21 грудня – яке церковне свято

21 грудня в церковному календарі – день пам’яті мучениці Анфіси Римської. Вона є покровителькою всіх жінок з ім’ям Анфіса. Вважається, що вони можуть попросити у мучениці виконання будь-якого бажання, особливо, якщо воно стосується родинних зв’язків, кохання.

Свята жила в Римі наприкінці IV – початку V століття. Юна дівчина примусом пішла заміж за багатого вельможу. В той час цькування християн припиняються наказом Костянтина Великого. Але в релігійному середовищі виникає хибне тлумачення, яке мало назву аріанська єресь.

Коли 374 року святителем стає Амвросій Медіоланський, Анфіса йде в його учениці. Прихильники аріанської єресі намагалися будь-якими способами відвернути християн від їхньої віри. Та Анфіса не здалася. Через це одного дня її було закатовано вогнем.

21 грудня – цей день в історії

1846 — Шотландський хірург Роберт Лістон уперше в Європі застосував анестезію під час хірургічної операції — провів ампутацію стегна пацієнтові Джеймсу Черчіллю під ефірним наркозом.

1898 — П’єр і Марія Кюрі відкрили радій.

1913 — У нью-йоркській газеті опублікований перший в історії кросворд, який склав Артур Вінн.

1937 — У Голлівуді відбулась прем’єра першого повнометражного мультфільму «Білосніжка та семеро гномів». Над 83-хвилинною стрічкою працювали 750 художників.

1975 — Арабські терористи на чолі з Ільїчем Раміресом Санчесом (відомим також як Карлос або Шакал) захопили штаб-квартиру ОПЕК у Відні, де саме проходила сесія організації.

1984 — СРСР здійснив успішний запуск міжпланетної станції «Вега-2» для дослідження планет Сонячної системи.

1988 — Дослідний зразок найбільшого діючого літака у світі Ан-225 «Мрія» здійснив перший політ.

1988 — Над Локербі, Шотландія, вибухнув «Боїнг-747» американської авіакомпанії «Пан Американ». Загинуло близько 270 осіб — 243 пасажири літака, екіпаж та 11 людей на землі.

1990 — Біля станції метро «Лівобережна» відбулося офіційне відкриття постійного приміщення Київського театру драми та комедії на лівому березі Дніпра (у колишньому приміщенні кінотеатру «Космос»).

1991 — Підписана Алма-Атинська декларація про створення СНД (главами Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Росії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, України).

1991 — Незалежність України визнали Азербайджан і Сьєрра-Леоне.

1992 — У Кракові Угорщина, Польща та Чехословаччина підписали угоду про створення (з 1 березня 1993 р.) Центральноєвропейської зони вільної торгівлі.

2007 — До Шенгенської зони увійшло ще 9 країн Європейського Союзу: Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Словенія, Угорщина і Мальта.

Хто народився 21 грудня

1401 — Мазаччо, видатний італійський живописець, представник раннього Відродження.

1639 — Жан Расін, французький драматург

1722 — Паїсій Величковський (уроджений Петро, в чернецтві також Платон), український православний святий.

1744 — Валлайєр-Костер Анна (Anne Vallayer-Coster), французька художниця.

1773 — Роберт Браун, шотландський ботанік, що відкрив «броунівський рух».

1773 — Тадоліні Адамо, італійський скульптор.

1801 — Тимко Падура, український поет, композитор та торбаніст.

1815 — Тома Кутюр, французький художник-академіст.

1841 — Володимир Іконніков, український історик та педагог, професор (†1923).

1861 — Євген Чикаленко, український громадський діяч, агроном, землевласник, видавець, публіцист, меценат української культури.

1889 — Стефан Таранушенко, український мистецтвознавець, історик архітектури, музейник і педагог.

1914 — Іван Генералич, хорватський художник-примітивіст.

1917 — Генріх Белль, німецький письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури (1972).

1934 — Ігор Павлов, український авіабудівник, заступник генерального конструктора АНТК ім. О. К. Антонова.

1967 — Міхеіл Саакашвілі, 3-й президент Грузії.

1983 — Дарія Ткаченко, українська спортсменка, триразова чемпіонка світу з міжнародних шашок (2005, 2006, 2008 роки), дворазова чемпіонка Європи (2004 і 2006 роки).

Померли у цей день

1375 — Джованні Бокаччо, італійський письменник, автор «Декамерона».

1492 — Маргарита Наваррська, французька письменниця, принцеса, сестра французький короля Франциска I, королева Наварри.

1824 — Джеймс Паркінсон, англійський лікар, описав «тремтячий параліч», який нині називають хворобою Паркінсона.

1940 — Френсіс Скотт Фіцджеральд, американський письменник.

1942 — Франц Боас, американський антрополог, етнограф і лінгвіст.

1945 — Джордж Сміт Паттон, американський генерал, командувач Третьою армією США під час Другої світової війни.

1958 — Ліон Фейхтванґер, німецький письменник.

1988 — Ніколас Тінберген, нідерладський етолог і орнітолог, лауреат Нобелівської премії.

1989 — Семюел Бекет, ірландський письменник, Нобелівський лауреат.

1992 – Мільштейн Натан Миронович, український і американський скрипаль-віртуоз єврейського походження.

1992 – Альберт Кінг, американський блюзовий гітарист, співак, композитор, автор пісень, продюсер.

1993 — Іван Козловський, український співак, народний артист СРСР.

Традиції і прикмети 21 грудня

Народні прикмети

Якщо в цей день хуртовина, то літо буде непогожим.

Снігопад обіцяє дощове літо.

Якщо з ранку синички цвірінькають, вночі чекай морозу.

Якщо птиці під дах ховаються, буде заметіль.

Якщо день морозний і тихий, зима буде сніжною і м’якою.

Традиції

21 грудня дівчата намагалися займатися рукоділлям. Особливо часто вишивали, шили і ткали. Якщо бралися прясти, то робити це можна було лише на самоті. В наших предків була традиція – до весілля кожна дівчина мала самостійно виготовити собі придане. Саме цим і займалися 21 грудня.

Також жінки обов’язково молилися святій Анфісі, щоб отримати сили під час випробувань, вирішити будь-які конфліктні ситуації в сім’ї. Цього дня варто почати нову справу, вона буде успішною.

Чого не можна робити

У цей день було заведено відмовляти від нівечення і пристріту дівочу красу. Щоб самостійно захиститися від негативу на зап’ясті в’язали шовкову нитку.

У цей день не можна порушувати Різдвяний піст – відмовтеся від веселощів, жирної та м’ясної їжі.

Не можна проводити цей день у брудному будинку.

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