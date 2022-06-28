«Якби я хотів, то вже звільнив би» – Зеленьський про Баканова

Під час брифінгу із президентом Молдови Майєю Санду в Києві глава України прокоментував ситуацію з керівником СБУ, передає NNS, посилаючись на Інтерфакс Україна. Що саме сказав Зеленьський про Баканова, читайте в матеріалі.

Зміна керівництва Служби безпеки України та будь-якого іншого правоохоронного органу в державі залежить від результатів їх інспекції, заявив президент України Володимир Зеленський.

“Що стосується керівника Служби безпеки України: по-перше, якби я захотів його звільнити, я вже його звільнив би, а по-друге, у нас відбувається інспекція всіх правоохоронних органів зараз. Саме через те, що 24 лютого відбулося повномасштабне вторгнення РФ на нашу землю”, – заявив Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів на брифінгу.

Як зазначив глава держави, “деякі представники тих чи інших правоохоронних органів кудись поділися, замість того, щоб бути на місці та захищати свою державу і народ”.

“З різних причин. Усі ці причини – я їжджу областями і сам слухаю доповіді особисто. І тому зміна керівництва будь-якого правоохоронного органу, наголошую, будь-кого, залежить тільки від цього. Чим я й займаюся”, – сказав він.

Зеленський також додав, що повністю підтримує реформу СБУ.

“Закон щодо реформи був проголосований у першому читанні. Щоправда, це було до війни. Війна вносить корективи. Ми продовжуватимемо (реформу – ІФ) на шляху до ЄС. Але я ще раз наголошую, ми проводимо реформи для себе, а не для Європейського Союзу”, – зазначив президент.

“Реформ багато, планів багато. Думаю, навіть війна не зупинить нас від важливих кроків”, – резюмував він.