Як не втратити виплати ВПО – роз’яснення Мінсоцполітики (відео)

У Мінсоцполітики розповіли, як не втратити виплати ВПО, передає NNS.

Роз’яснення надав Віталій Музиченко, заступник Міністра соціальної політики України, в ефірі Національного Телемарафону.

Як повідомлялося нами раніше, Національна соціальна служба буде перевіряти внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу на проживання, щодо відповідності місця реєстрації та місця проживання.

Нацсоцслужба буде звіряти дані. Якщо особу не застануть вдома, то залишать акт, з яким треба буде з’явитися в органи соціального страхування впродовж 10 днів з документом, що посвідчує особу. Якщо людина не з’явилася впродовж зазначеного терміну, виплати скасують.

За словами Музиченка, в Україні майже 5 млн внутрішньо переміщених осіб. ЗА законом, люди, які отримають виплати від держави мають повідомляти, якщо вони повертаються на місце проживання, або вони виїхали за кордон. Тоді вони не є внутрішньо переміщеними особами.

Музиченко зазначив, що правоохоронці повідомляють, що частина переміщених осіб не є за фактичним місцем перебування, тому було вирішено проводити такі перевірки.

Виплати припиняються з наступного місяця, але якщо людина звернеться та надасть відповідний документ, то виплата може бути продовжена.

Як не втратити виплати ВПО, розповідає Музиченко – відео

Внутрішніх переселенців перевірятимуть на законність отримання виплат — Мінсоцполітики