Внутрішніх переселенців перевірятимуть на законність отримання виплат – Мінсоцполітики

Багато українців зі східних регіонів через війну переїхали до центральних та західних областей. Таким громадян виплачують грошову допомогу. В Мінсоцполітики розповіли, як будуть перевріяти законність отримання виплат ВПО

Держава здійснює підтримку внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, надається щомісячна фінансова допомога ВПО. Але останнім часом почастішали випадки шахрайства, коли люди необґрунтовано отримують виплати. Тому деяким громадянам виплати можуть скасувати.

Грошовий ресурс держави наразі досить обмежений. Через це будуть здійснюватись перевірки місць проживання внутрішньо-переміщених осіб. Таку новину сповістила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович під час ефіру телемарафону. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Оксана Жолнович пояснила, що через обмеженість фінансових ресурсів держава має допомагати лише тим, хто дійсно опинився у складних життєвих обставинах. Наразі Україні доводиться повністю покладатись на допомогу держав-партнерів, щоби здійснити соціальні виплати.

“Сьогодні в нас, як у держави, є обмежений ресурс. Ми користуємося позиками від міжнародних партнерів для того, щоби покрити усі соціальні видатки й, відповідно, мусимо дуже економно їх витрачати, і дуже ретельно ставитися до того, кому ми їх віддаємо, щоб адресна допомога була тим людям, які її потребують”, – розповіла Оксана Жолнович..

Вдатися до перевірок внутрішньо переміщених осіб довелось через непоодинокі випадки шахрайства. Є громадяни які просто їдуть до інших областей і там реєструються як ВПО. Після цього вони повертаються додому та починають отримувати соціальні виплати. Національна соціальна сервісна служба є органом контролю соціальних виплат, і саме нею будуть здійснені перевірки громадян зареєстрованих як ВПО.

“Національна соціальна сервісна служба буде здійснювати перевірки, чи справді людина, яка декларує, що вона є внутрішньо переміщеною в певному регіоні, насправді є внутрішньо переміщеною, чи справді вона там проживає, чи справді кошти витрачаються на те, на що вони задекларовані. Тільки з цих міркувань такі перевірки є заплановані”, – повідомила Жолнович.

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