В Україні зросли виплати за розміщення переселенців – скільки платитимуть

З 1 жовтня компенсація витрат на комунальні послуги громадянам за розміщення переселенців у своєму будинку, зросла вдвічі

Це передбачено відповідною ухвалою Кабміну. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Хвиля».

Згідно з документом, з сьогоднішнього дня і по 31 березня 2023 року розмір компенсації за надання житла особам зі статусом ВПО становитиме 30 грн. на день за кожну розміщену особу.Це означає, що сума за місяць становитиме 900 гривень, хоча раніше була вдвічі нижчою – близько 450 гривень.

Покриття витрат забезпечить Товариство Червоного Хреста в Україні, а також Міжнародна Федерація Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, які є партнерами державної програми «Прихисток».

Крім цього, згідно з постановою, передавати відомості про кількість внутрішньо переміщених осіб тепер можна електронною поштою у разі неможливості скористатися електронною системою взаємодії органів виконавчої влади.

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