Рік після підриву: як виглядає Каховське водосховище з висоти пташиного польоту у червні 2024 року

Як виглядає Каховське водосховище з висоти пташиного польоту у червні 2024 року і яким було колись. Фото і відео.

Коли після підриву окупантами ГЕС стрімко зникало Каховське водосховище, люди на Дніпропетровщині дивилися, як йде вода, і плакали. А тим часом на Херсонщині мешканці намагалися врятуватися від страшної повені, що так само стрімко насувалася на них… Потім ті, кому пощастило вижити, оплакували свої втрачені будинки, тварин, врожай…

А 70 років тому українці так само плакали, коли “совєти” створювали Каховське море – бо знищувалося їх житло, кладовища з кістками предків, церкви, розкішні плавні…

Можна довго сперечатися про те, добре це чи погано, що Каховського водосховища більше немає. І про те, чи варто нам відновлювати рукотворне море. Але ясно одне: там де, росія, – там сльози, біль, руйнування і смерть. Так було 70 років тому. Так відбувається зараз. Трагедій вистачить на кожне покоління, і не по одній, поки залишається імперія зла, і між нами немає “стіни та рову з крокодилами”.

Те, що сталося 6 червня 2023 року – однозначно страшна трагедія. Катастрофа світового масштабу. За яку росія має понести покарання.

За лічені години “велика вода” поглинула тоді шість сотень квадратних кілометрів Херсонщини. Це 8 тисяч гектарів полів, 55 тисяч гектарів лісів, 96 тисяч гектарів заповідних земель, понад 80 населених пунктів на лівому та правому березі області.

Згідно із офіційними даними, теракт обірвав життя 32 людей, ще 28 – отримали поранення. Досі не вдалося встановити місце перебування 39 осіб.

В зоні лиха опинилося близько 16 тисяч людей.

Завдяки злагодженій та скоординованій роботі ДСНС, поліції, медиків та волонтерів з постраждалих територій вдалося евакуювати майже 3800 осіб та понад 280 тварин. Врятовано 716 людей, 455 особам було надано психологічну допомогу.

Без централізованого водопостачання залишилися мешканці Криворізького і Нікопольського районів. Аграрії втратили врожай. Під загрозою опинилася безпека Запорізької АЕС.

Пройшов рік. Наслідки підриву ГЕС і дамби да знищення Каховського водосховища Україна долає і досі.

А ми покажемо, як виглядає Каховське водосховище, а точніше те, що тепер замість нього, сьогодні, 6 червня 2024 року, з висоти пташиного польоту.

Як виглядає Каховське водосховище у червні 2024 року, з висоти пташиного польоту: фото, відео

Рік після підриву: як виглядає Каховське водосховище з висоти пташиного польоту у червні 2024 року

Замість “моря” – річки, озерця, болота і багато рослинності.

Видно Запорізьку АЕС, окуповану росіянами. Без водосховища вона бере воду зі ставка-охолоджувача. Але повноцінно працювати так не зможе.

Відновлюється Великий Луг.

На оприлюднених кадрах – матеріали Державної прикордонної служби України.

Каховське водосховище до знищення

А так було колись… Архівні кадри Каховського водосховища в районі Нікополя (архів Новини України – НСН)

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