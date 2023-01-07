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В Україні з’явилася мапа вибухонебезпечних територій

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В Україні з'явилася мапа вибухонебезпечних територій
Національна служба новин - NNS

На жаль, через війну в Україні дуже великі території “забруднені” вибухівкою. Мало не щодня підриваються, гинуть або отримують поранення люди. На думку спеціалістів, один місяць війни дорівнює десяти рокам робіт з розмінування. Отже, дуже довго наша країна буде боротися з наслідками російського вторгнення. Аби уберегти громадян вже зараз, в Україні створена мапа вибухонебезпечних територій, передає НСН, посилаючись на ДСНС.

На  мапі відображено місця, на яких вже виявлено або ймовірно знаходяться вибухонебезпечні предмети, та ступінь загрози від них згідно з наявною у ДСНС інформацією (похибка локалізації становить до 30 м). Рятувальники закликали користуватися нею під час планування маршрутів у районах, де велися бойові дії.

Мапа постійно оновлюється.

В Україні з'явилася мапа вибухонебезпечних територій

Побачити мапу, завантажити  її, а також повідомити про місця замінування можна на офіційному сайті ДСНС за ЦИМ посиланням.

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