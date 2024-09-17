У WSJ назвали втрати України і Росії за два роки повномасштабної війни

У WSJ назвали втрати України і Росії. Журналісти посилаються на власні джерела.

Кількість убитих і поранених військових української та російської армії від початку повномасштабного вторгнення сягнула близько мільйона військовослужбовців.

Видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела оприлюднило статистику втрат Росії та України, передають “Новини України – НСН“.

Зазначається, що українська та російська сторони не дають офіційних даних щодо кількості втрат на війні.

У WSJ назвали втрати України

За підрахунками журналістів, Україна, захищаючи свою територію, втратила близько 500 000 осіб, з яких близько 80 000 – вбиті, а понад 400 000 – поранені.

Які втрати Росії у війні

Водночас оцінки західної розвідки щодо російських втрат різняться: за деякими даними, кількість загиблих досягає майже 200 тис., а поранених близько 400 тис.

Такі цифри збігаються з офіційними даними Генштабу ЗСУ.

Відповідні втрати створюють проблеми для Росії, оскільки вона використовує хвилі погано навчених солдатів, щоб спробувати просунутися на сході України, одночасно намагаючись протистояти нещодавньому українському вторгненню в Курську область, – вважають у WSJ

Вплив війни на демографію

У виданні також зазначили, що однією з причин повномасштабного вторгнення РФ було намагання Кремля збільшити населення Росії шляхом населення України.

Однак Путін не думав, що українці чинитимуть спротив і через кілька місяців від початку війни, восени 2022 року, у РФ оголосили мобілізацію, що лише погіршило демографічну ситуацію в Росії: з країни виїхали понад 600 000 росіян, більшість – молоді фахівці. Також через війну скоротилась кількість мігрантів з Середньої Азії у РФ, що вплинуло на дефіцит робочої сили.

Вплинула війна і на демографічну ситуацію України.

Останній перепис населення України у 2001 році зафіксував 48 мільйонів жителів. За даними українських демографів і урядовців, на початку 2022 року ця кількість впала до 40 мільйонів.

За даними ООН, з початку повномасштабного вторгнення понад 6 мільйонів людей покинули Україну, а Росія захопила нові території – тому загальна кількість населення на підконтрольній території впала до 25-27 мільйонів.

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