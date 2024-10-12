Втрата Покровська може стати катастрофою для економіки України – Foreign Policy

Втрата Покровська може стати катастрофою для економіки України. Про це пише видання Foreign Policy . Раніше про подібне заявляи в Укрметалургпромі.

Останній російський наступ на сході України загрожує остаточно знищити місто Покровськ — і це несе як військові, так і економічні ризики для України, яка вже готується до найскладнішої воєнної зими, – пише Foreign Policy, передають «Новини України – НСН»

Зазначається, що Покровськ, колись жваве місто з населенням 80 000 людей, є об’єктом російського наступу, що почався в липні та продовжується зараз, і щодня ворог наближається до міста.

Директор української промислової консалтингової компанії GMK Center Станіслав Зінченко розповів виданню Foreign Policy, що Покровськ є ключовим логістичним та транспортним вузлом для українських військових операцій на сході країни.

Крім того, це місто є джерелом більшої частини вугілля, що використовується для сталеливарної та чавуноливарної промисловості України. Саме ці галузі становлять значну частину промислового експорту країни.

Тому падіння Покровська може підірвати здатність України підтримувати ведення бойових дій, оскільки сталеливарна промисловість забезпечує більшу частку податкових надходжень до бюджету країни.

«Без сталеливарних заводів українській економіці буде дуже важко. Це дуже важлива частина економіки», — сказав Зінченко

Можлива Втрата Покровська: що кажуть в Укрметалургпромі

Зазначимо, що раніше Укрметалургпром теж надавав свою оцінку ситуації, яка виникне, якщо Покровськ буле втрачено Україною.

У разі втрати Покровська Україна може втратити до половини виробництва сталі через дефіцит вугілля. Про це повідомив президент об’єднання “Укрметалургпром” Олександр Каленков.

“За два роки [повномасштабного вторгнення] ми плавили 6-6,5 млн тонн сталі, у цьому році можемо вийти на показники 7,5 млн тонн. У разі втрати Покровська це буде 2-3 млн тонн”, – пояснив Каленков

За його словами, на підконтрольній Україні території залишаються ресурси для досягнення рівня виробництва сталі у 12 млн тонн на рік, але в разі втрати Покровська ці показники можуть скоротитися.

У Покровську, наголосив Каленков, залишається єдина підконтрольна Україні шахта, що виробляє коксівне вугілля. Втрата Покровська загрожує дефіцитом такого вугілля.

Раніше у вересні Bloomberg писав, що через можливу втрату шахтуправління “Покровське”, найбільшого в Україні виробника коксівного вугілля, що входить до Групи Метінвест, українські металурги можуть опинитися перед потребою імпортувати вугілля.

Водночас, зазначало агентство, Метінвест, який належить найбагатшій людині України Рінату Ахметову, заявляє, що шахтуправління “Покровське” продовжує працювати. Компанія висловлює впевненість, що Збройні Сили України захистять Покровськ від російського наступу.

Ця шахта розташована західніше від міста Покровськ і лінії фронту, близько до кордону з Дніпропетровською областю, казав у інтерв’ю Forbes Україна генеральний директор Метінвесту Юрій Риженков.

“Ми віримо, що ЗСУ відстоять Покровськ і зупинять російську навалу. […] Навіть якщо втратимо Покровськ, ми не зупинимося. Можемо закуповувати вугілля у ДТЕК, у Польщі та в наших шахт у США, а також імпортувати кокс. Це не буде безболісним і стане ударом по українській економіці”, – казав Риженков.

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