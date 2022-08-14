«Все вирішиться найближчими днями» – Піонтковський про наміри Путіна підірвати ЗАЕС

Відомий американський політолог Андрій Піонтковський прокоментував наміри Путіна підірвати ЗАЕС. Своє бачення ситуації він озвучив в ефірі телеканалу «Еспрессо», передає NNS.

На думку Андрія Піонтковського, Путін витягнув свій останній козир, і все вирішиться найближчими днями.

Політолог вважає, що у Путіна найголовніше завдання зараз – це заморозити війну. Адже успіхи України на Херсонщині не додають оптимізму російському диктатору. А втрата Херсона для нього – дорівнює смерті, бо така гучна поразка, вірогідно, призведе до втрати влади, після чого Путін навряд чи залишиться живим.

Тому президент країни-агресорки вдався до останньої спроби виправити несприятливу для себе ситуацію – застосував ядерний шантаж. Тисячі загиблих російських солдат для нього – пил. Як і мільйони постраждалих цивільних. Використати ядерну зброю Путін не може, адже отримає одразу адекватну відповідь. А у разі підриву ЗАЕС сподівається звинуватити у катастрофі Україну.

“Найближчі дні стануть вирішальними – чи вдасться світовій спільноті наочно та переконливо пояснити Путіну, що за вибух на Запорізькій АЕС відповідатиме особисто він і відповідатиме головою. Тоді цього вибуху не буде. Для нього найголовніше – заморозити війну. А чим її можна заморозити краще, ніж ядерною катастрофою в центрі Європи. Шанси, що Путін на це зважиться, дуже високі”, – зауважив Піонтковський.

Політолог також додав, що необхідна безпрецедентна, жорстка, незвичайна, нестандартна реакція Заходу.

“Ще ніколи світ не був перед такою серйозною загрозою. Всі попередні страхи перед ядерною бомбою – це був шантаж. Захід не капітулює, а завдасть удару у відповідь. Путін витягнув свій останній козир, все вирішиться найближчими днями”, – підкреслив Піонтковський.

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