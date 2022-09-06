ВР схвалила закон, який наблизить Україну до ЄС: що він передбачає

ВР схвалила закон, який наблизить Україну до ЄС, повідомляє NNS, посилаючись на Громадське.

Верховна Рада 6 вересня у другому читанні схвалила законопроєкт, який регулює перевірку інформації про реальних власників компаній. Він також стосується відмивання коштів, а врегулювання цієї сфери є однією з умов початку перемовин про вступ України в ЄС.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За законопроєкт № 6320 проголосували 245 народних депутатів. У «Центрі протидії корупції» пояснюють, що цей законопроєкт створює інструменти перевірки реальних власників компаній. Зокрема, цю інформацію можна буде подавати в електронному вигляді.

Член правління ЦПК Олена Щербан каже, що цей законопроєкт загалом спрямований не лише на боротьбу із відмиванням коштів, але й на знищення тіньових схем з використанням фіктивних підприємств.

«На практиці це дозволить ідентифіковувати випадки декларування в якості бенефіціарів номіналів або ж взагалі померлих осіб. Відтепер це буде перевірятися і спроби обдурити державу будуть каратися», — пояснює Щербан.

Втім, у ЦПК зазначають, що народні депутати також ліквідували чинну норму, яка змушувала щорічно підтверджувати інформацію про бенефіціарів в реєстрі.

«Саме цей механізм раніше був прийнятий парламентом на виконання вимог міжнародних партнерів і мав стати серйозним важелем контролю. Щорічне підтвердження дозволяло б якісніше викривати фіктивні структури. Цю вимогу потрібно обов’язково доопрацювати в майбутньому аби зробити систему верифікації повноцінною», — наголосила Щербан.

Які умови від ЄС має виконати Україна

Щоб розпочати переговори про вступ, Україна має виконати низку рекомендацій Єврокомісії. Серед них — забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF). Також Україна має здійснити:

ухвалення та впровадження законодавства про процедуру добору суддів Конституційного Суду, має включати процес попереднього відбору на основі оцінки доброчесності та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії;

завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради правосуддя та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

подальше посилення боротьби з корупцією, зокрема серед високопосадовців. Завершення відбору та призначення нового директора НАБУ і прокурора САП;

ухвалення комплексного стратегічного плану реформування правоохоронного сектора;

впровадження закону про олігархів;

приведення законодавства про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством;

завершення реформи законодавства для національних меншин.

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