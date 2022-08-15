Верховна Рада України ухвалила закон про “митний безвіз”: що він передбачає

Верховна Рада України ухвалила закон про “митний безвіз”з Євросоюзом. Він передбачає приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту з країнами Європейського Союзу.

Таким чином Україна наблизилася до “митного безвізу” із ЄС. Про це NNS дізнався з повідомлення телеграм-каналу прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Ухвалений урядовий законопроєкт про зміни до Митного кодексу України, необхідний для приєднання України до Нової комп’ютеризованої транзитної системи NCTS та Конвенції про процедуру спільного транзиту.

“Закон наближає українське митне законодавство до законодавства Євросоюзу. також, вдосконалює чинні норми в частині спрощення проходження митниці для надійних підприємств, надання статусу фінансової гарантії та забезпечення сплати митних платежів”, написав Денис Шмигаль.

Прийняті зміни передбачають впровадження європейського механізму розгляду скарг і продовження цифровізації митниці. Вони прискорять її проходження та зменшать корупційні ризики.

“Подальше укладення “митного безвізу” з ЄС дати можливість Україні запроваджувати обмін валютою інформацію про транзитні вантажі з 36 країнами в режимі реального часу, спеціальні умови спрощення та простий рівень для фінансових гарантій”, додав Шмигаль.

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