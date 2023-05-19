Легендарний український футболіст Владислав Ващук вступив до лав ЗСУ. Про це 48-річний спортсмен повідомив на особистій сторінці у Фейсбук, передає НСН.

Владислав Ващук вирішив зі зброєю в руках боронити рідну країну від російських окупантів. Колишній захисник київського “Динамо” та збірної України Владислав Ващук вступив до лав Національної гвардії.

“Так, це було моє особисте рішення. Так, близькі й рідні ще досі шоковані. І так, я знаю, що дехто мене ніколи не зрозуміє. Але я справді вірю в нашу перемогу. Я бачив “рускій мір” власними очима і буду робити все, щоб такого в моїй країні більше ніхто не побачив і не відчув. І коли настане час, то я зможу точно відповісти, що я робив під час війни. Національна гвардія України. Бригада наступу “Буревій”. Солдат Владислав Ващук. Служу українському народові”, – написав Ващук

Легендарний український футболіст Владислав Ващук вже склав присягу

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Владиславу Ващуку довелося пережити російську окупацію в Гостомелі на початку повномасштабного вторгнення. Футболіст розповів, як поводилися росіяни на Київщині і що зробили з його будинком, у якому жили.

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