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Легендарний український футболіст Владислав Ващук вступив до лав ЗСУ

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Легендарний український футболіст Владислав Ващук вступив до лав ЗСУ
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Легендарний український футболіст Владислав Ващук вступив до лав ЗСУ. Про це 48-річний спортсмен повідомив на особистій сторінці у Фейсбук, передає НСН.

Владислав Ващук вирішив зі зброєю в руках боронити рідну країну від російських окупантів. Колишній захисник київського “Динамо” та збірної України Владислав Ващук вступив до лав Національної гвардії.

Легендарний український футболіст Владислав Ващук вступив до лав ЗСУ

“Так, це було моє особисте рішення. Так, близькі й рідні ще досі шоковані. І так, я знаю, що дехто мене ніколи не зрозуміє. Але я справді вірю в нашу перемогу. Я бачив “рускій мір” власними очима і буду робити все, щоб такого в моїй країні більше ніхто не побачив і не відчув. І коли настане час, то я зможу точно відповісти, що я робив під час війни. Національна гвардія України. Бригада наступу “Буревій”. Солдат Владислав Ващук. Служу українському народові”, – написав Ващук

Легендарний український футболіст Владислав Ващук вже склав присягу

Легендарний український футболіст Владислав Ващук вже склав присягу

Владислав Ващук звільнятиме Україну від ворога у складі бригади наступу “Буревій”

Легендарний український футболіст Владислав Ващук вже склав присягу

Бригада наступу

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Владиславу Ващуку довелося пережити російську окупацію в Гостомелі на початку повномасштабного вторгнення. Футболіст розповів, як поводилися росіяни на Київщині і що зробили з його будинком, у якому жили.

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