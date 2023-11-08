ВР таки вирішила забрати у громад “військові податки” – що це означає і куди підуть гроші

ВР таки вирішила забрати у громад “військові податки”. Причому зробити це заднім числом – з 1 жовтня 2023 року. Відповідне рішення сьогодні, 8 листопада, ухвалив Парламент, проголосувавши за законопроєкт №10037 у другому читанні.

У середу, 8 листопада, Верховна Рада проголосувала у повторному другому читанні урядовий законопроєкт №10037 про спрямування військового податку на доходи фізичних осіб з місцевого до державного бюджету. Про це повідомив нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк, передає НСН.

За словами Железняка, законопроєкт ухвалили 253 голосами.

Железняк нагадав, що у проєкті бюджету на 2024 від надходження коштів від законопроекту № 10037 закладені у розмірі 214,7 млрд грн.

Як розподілятимуть вилучені з бюджетів громад військові податки

З 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військове ПДФО» спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50% на потреби:

Держслужби спеціального зв’язку та захисту інформації на дрони (13 млрд грн)

Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн).

З 1 січня і до 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан «військове ПДФО» розподіляється в таких пропорціях:

45% – ДСЗІ на дрони (прогноз 43+ млрд грн)

45% – Мінстратегпром для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (43+ млрд грн)

10% – розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд).

При цьому «звичайний ПДФО» залишається в громадах в обсязі 64%. При цьому не менше 4% податку мають бути спрямовані на проведення розрахунків при виробництві теплової енергії, а також на підтримку підприємств з виробництва, постачання теплової енергії, а також централізованого постачання холодної води та водовідведення.

Коментар Шмигаля

На рішення Верховної Ради щодо підтримки урядової ініціативи про спрямування військового ПДФО на закупівлю дронів, а також на розбудову власного виробництва зброї та техніки вже відреагував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, це дозволить у 2024 році додатково направити на ці потреби 96 млрд грн.

Місцеві бюджети у 2024 році все одно отримають від податку на доходи фізосіб більше, ніж вони отримували у 2021 році. В регіони буде спрямовано додаткові 62 млрд грн порівняно з 2021 роком. Це дозволить громадам закривати всі необхідні та першочергові потреби, – підкреслив Шмигаль

А ось як відреагував на рішення ВР мер Дніпра Філатов

Верховна Рада вилучила у Дніпра майже 4 млрд грн, але попри це місто продовжить допомагати Силам оборони, — заявив Філатов

Коментуючи результати голосування, мер Борис Філатов зазначив, що для Дніпра це означає втрату близько 4 млрд грн. Але, за його словами, навіть попри вилучення у Дніпра чималих коштів, місто і далі купуватиме необхідне для ЗСУ.

Знімаю капелюх перед нашими парламентарями та урядовцями, які так технічно розіграли місцеве самоврядування. Тож, шановні колеги, зараз ви отримали шалено великі кошти. Сподіваюся, вам вдасться не лише раціонально витратити їх на потреби Сил оборони. А й прозвітувати суспільству щодо ефективності цих витрат. Що ж стосується Дніпра, то ми попри все це і далі допомагатимемо ЗСУ. Стежте за новинами», — зазначив Філатов

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