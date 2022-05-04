Війна в Україні 4 травня: ситуація на фронті і втрати противника

Повномасштабна війна в Україні 4 травня триває сімдесяту добу. Про ситуацію на фронті і втрати окупантів NNS повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.
Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим українським Кримом.
З метою руйнування транспортної інфраструктури України ворог завдав ракетних ударів по об’єктах на території Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської, Закарпатської, Одеської та Донецької областей.
- На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
- Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.
- З метою перевірки готовності до виконання завдань за призначенням один ракетний дивізіон зі складу 465-ї ракетної бригади збройних сил республіки білорусь здійснює переміщення з пункту постійної дислокації до району призначення.
- На Сіверському напрямку ознак формування противником наступального угруповання не виявлено. В рамках посилення охорони ділянки російсько-українського кордону, у районах автомобільних пунктів пропуску “Нові Юрковичі”, “Погар” та “Ломаковка” Брянської області розгорнуто підрозділи збройних сил російської федерації зі складу Центрального військового округу.
- На Слобожанському напрямку ворог обстрілював місто Харків та населений пункт Протопопівка із артилерії та мінометів. Провів повітряну розвідку в районі населених пунктів Кутузівка та Олександрівка Барвінковського району Харківської області. Противник намагався вести наступальні дії у напрямку населеного пункту Довгеньке, успіху не мав.
- На Донецькому і Таврійському напрямках, з метою сковування дій, окупанти здійснюють обстріли підрозділів наших військ.
- На Лиманському напрямку противник веде наступ у напрямку населеного пункту Шандриголове, бойові дії тривають. Ворог посилює угруповання військ та активізував ведення повітряної розвідки.
- Окупанти здійснювали штурмові дії в районі Попасної, бойові дії тривають.
- В Маріуполі російські окупанти продовжують завдавати авіаційних ударів та здійснюють вогневе ураження наших позицій в районі “Азовсталі”.
- На Запорізькому напрямку ворог проводив штурмові дії у напрямку населеного пункту Оріхів, успіху не має.
- У Горлівці до центрального моргу доставлено понад 100 тіл мобілізованих військовослужбовців 1-го армійського корпусу, які загинули на території Запорізької області.
- На Південнобузькому напрямку з метою знищення фортифікаційного обладнання наших позицій ворог застосовував артилерію, реактивні системи залпового вогню, озброєння танків уздовж всієї лінії зіткнення. Активізував бойові дії у районі населеного пункту Томина Балка.
- На Бесарабському напрямку обстановка залишається напруженою та контрольованою.
- За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ уражено сім БпЛА та 8 крилатих ракет противника, дані уточнюються.
На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дванадцять атак ворога, знищено шість танків, п’ять артилерійських систем (три з них – реактивні системи залпового вогню), п’ятнадцять одиниць бойової броньованої техніки та дев’ять одиниць автомобільної техніки противника. Є у противника втрати і на інших напрямках.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.05 орієнтовно склали
- особового складу – близько 24500 (+300) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1077 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2610 (+43) од,
- артилерійських систем – 491 (+16) од,
- РСЗВ – 163 (+1) од,
- засоби ППО – 81 (+1) од,
- літаків – 194 (+0) од,
- гелікоптерів– 155 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1867 (+24) од,
- кораблі /катери / boats – 10 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 303 (+12).
- Спеціальна техніка – 38 (+0).
- Крилаті ракети – 87 (+3).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському та Новопавлівському напрямках
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