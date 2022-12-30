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За добу ЗСУ знищили 690 окупантів, вдарили по 5 пунктах управління – війна в Україні 30 грудня

Дата 🕑 3 хв.
За добу ЗСУ знищили 690 окупантів, вдарили по 5 пунктах управління – війна в Україні 30 грудня
Національна служба новин - NNS

Повномасштабна війна в Україні 30 грудня триває вже триста десяту добу. Про ситуацію на фронті і втрати противника НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Загальна ситуація на фронті

Протягом минулої доби противник завдав 85 ракетних та 35 авіаційних ударів, а також здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Небезпека авіаційних та ракетних ударів по критичній інфраструктурі країни залишається й надалі. Російські окупанти продовжують тероризувати цивільне населення України.

Ситуація на окремих напрямках

За добу ЗСУ знищили 690 окупантів, вдарили по 5 пунктах управління – війна в Україні 30 грудня

Противник намагається наступати на Бахмутському та покращити тактичне положення на Лиманському та Куп’янському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

  • На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається стабільною, ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках обстріляно з артилерії райони населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Павлівка – Сумської; Глибоке, Зелене, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Бочкове і Чугунівка на Харківщині. Також загарбники задіяли для удару армійську авіацію поблизу Великої Писарівки Сумської області.
  • На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого впливу зазнали райони 17 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Вільшана, Котлярівка, Вишневе та Кам’янка Харківської області; Площанка, Червонопопівка, Невське, Діброва на Луганщині та Торське Донецької області. Ворог завдав удару силами армійської авіації біля Діброви.
  • На Бахмутському напрямку обстріляно райони 20 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Залізне, Нью-Йорк, Кліщіївка та Курдюмівка Донецької області. Крім того, окупанти задіяли ударні БпЛА в районах Курдюмівки, Майорська та Залізного.
  • На Авдіївському напрямку ворог завдав вогневого ураження біля Авдіївки, Веселого, Красногорівки, Марʼїнки і Новомихайлівки Донецької області. Авіаудари зафіксовано неподалік Кам’янки та Авдіївки.
  • На Новопавлівському напрямку з танків та ствольної артилерії загарбники били поблизу Вугледара, Пречистівки, Золотої Ниви, Великої Новосілки та Нескучного Донецької області. Завдали авіаційного удару в районі Микільського.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках під вогневий вплив потрапили понад 25 населених пунктів. Серед них – Степове, Ольгівське, Дорожнянка, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Мирне Запорізької області та Берислав, Козацьке, Іванівка, Чорнобаївка і Станіслав на Херсонщині. Ворожа оперативно-тактична та армійська авіація діяла у районах Гуляйполя і Степового Запорізької області та Новосілки – Херсонської.

Успіхи ЗСУ

За добу ЗСУ знищили 690 окупантів, вдарили по 5 пунктах управління – війна в Україні 30 грудня

Авіація Сил оборони протягом попередньої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння, військової техніки та удар по  позиції зенітно-ракетного комплексу противника. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління, 5 районів зосередження живої сили та склад боєприпасів окупантів.

Війна в Україні 30 грудня: втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 105250 (+690) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3026 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6059 (+12) од,
  • артилерійських систем – 2010 (+6) од,
  • РСЗВ – 423 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
  • літаків – 283 (+0) од,
  • гелікоптерів – 268 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1740 (+23),
  • крилаті ракети ‒ 711 (+58),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4683 (+8) од,
  • спеціальна техніка ‒ 180 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

За добу ЗСУ знищили 690 окупантів, вдарили по 5 пунктах управління – війна в Україні 30 грудня

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