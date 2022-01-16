Відсьогодні 16 січня російськомовна преса повинна видаватися українською

Відсьогодні, 16 січня 2022 року, російськомовна преса повинна видаватися українською. Вступив у силу відповідний закон, нагадує NNS. і ЗМІ масово переходять на державну.

Із неділі 16 січня в Україні почали діяти чергові норми Закону про державну мову – більша частина друкованої преси тепер має видаватися українською. Вимоги поширюються на загальнодержавні та регіональну видання. Що ж стосується місцевих засобів масової інформації, то у них є час для переходу до 2024 року.

Що означають нові норми?

Газети та журнали, які виходили російською мовою, повинні перейти на державну. Або, як варіант, видаватися двома мовами. Проте, альтернативні версії суттєво здорожчують процес виробництва, тому російськомовні видання у своїй більшості відмовляються від такого кроку і просто переходять на українську мову.

Протягом цього тижня, більшість видань вже видали свої перші номери українською заздалегідь.

Які відомі російськомовні ЗМІ перейшли на українську

В Україні ще лишалися видання, які виходили в тому числі виключно російською мовою. ЗМІ почали готуватися до нових норм заздалегідь.

Восени 2021 року на українську перейшов тижневик “Новое время”.

Після Нового року про перехід на українську оголосила газета “Вести”.

А на початку року про повний перехід на українську заявив і журнал Playboy Україна.

Так само про перехід на українську повідомляла “Комсомольська правда в Україні” – українське представництво відомої російської газети.

Російськомовна преса повинна видаватися українською: деталі закону

Друковані засоби масової інформації мають видаватися державною мовою або іншими мовами. Якщо вони видаються іншими мовами, то зобов’язані мати аналогічний тираж державною мовою.

Усі мовні версії повинні мати однакову назву, однаковий зміст, обсяг, спосіб друку.

У точках продажу преси видань державною мовою має бути не менше, ніж видань іншими мовами.

Ці норми не будуть поширюватися до 16 липня 2024 року на засоби масовою інформації, які видаються кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів України (від ред.: російська до них не відноситься), а також англійською або іншими офіційними мовами Євросоюзу.

Тобто, видання англійською, угорською, польською, німецькою чи румунською в Україні поки що можуть виходити за старими правилами.

Аналогічна пільга надана і місцевим ЗМІ російською, які друкуються та розповсюджуються тільки в межах однієї області (міські, районні чи обласні газети). Тобто малі російськомовні видання на сході України також мають запас часу до липня 2024 року.

Що було раніше

Рік тому вступили норми закону про мову, згідно з якими, державна мова поширилась на телебачення, кіноіндустрію, видання й продажі книжок, екскурсійний бізнес та туризм.

А до ціього почали діяти вимоги мати українську версію для медіа в інтернеті. Вони не викликали особливих проблем, адже це набагато дешевше, ніж друкувати двома мовами.

Різні статті закону, ухваленого навесні 2019 року, мають перехідний період й починають діяти поступово.

У матеріалі використано інформацію ВВС Україна

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