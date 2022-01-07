У Церкві існує певний дрес-код, проте зовнішній вигляд не повинен бути перешкодою для відвідування храму

Після кількох візитів людина навчиться правильно одягатися для відвідування церкви. Про це розповів Митрополит Київський та всієї України Єпіфаній. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

“Якщо ми візьмемо навіть певні світські заходи, то дуже часто пишуть, що дрес-код має бути таким-то. Також і в церкві є певний дрес-код”, – сказав священнослужитель.

Єпіфаній уточнив, що людина, яка приходить до храму, має бути скромною та одягатися відповідно. Однак зовнішній вигляд не повинен бути перешкодою для відвідування церкви.

“Бо якщо жінка прийде без хустки і її не пустять, то вона вже, можливо, більше ніколи не прийде до храму”, – додав митрополит.

За його словами, Православна Церква України (ПЦУ) практично щомісяця у засобах масової інформації та соцмережах розвиває й інші міфи про релігію.

“Ми повинні про це говорити, ми не повинні замовчувати те, що у нас болить, те, що є актуальним, якщо ми хочемо бути сучаснішими”, – відзначив Єпіфаній .

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