Якими будуть графіки відключення світла 8 липня, розповіли у ДТЕК.
Графіки відключення світла 8 липня
8 липня за вказівкою Укренерго графіки відключень будуть застосовуватись впродовж всієї доби, – йдеться у офіційному повідомленні компанії, передають «Новини України – НСН».
Увага! Київ, Київська область, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень з 14:00 і до кінця доби.
Нагадуємо, що в графіках є три категорії відключень:
- Темно-сіра зона – це час, коли світла точно немає.
- Світло-сіра зона – відключення світла можливі.
- Біла зона – світло гарантовано є.
Якщо у вас в світло-сірій зоні відсутнє світло, це все ще дія графіка
У разі змін, ДТЕК обіцяє оперативно інформувати про це.
Нагадаємо: Один день без відключення світла: дати для областей з 9 по 24 липня оприлюднили в Укренерго