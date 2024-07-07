Якими будуть графіки відключення світла 8 липня, розповіли у ДТЕК .

Графіки відключення світла 8 липня

8 липня за вказівкою Укренерго графіки відключень будуть застосовуватись впродовж всієї доби, – йдеться у офіційному повідомленні компанії, передають «Новини України – НСН».

Увага! Київ, Київська область, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень з 14:00 і до кінця доби.

Нагадуємо, що в графіках є три категорії відключень:

Темно-сіра зона – це час, коли світла точно немає.

Світло-сіра зона – відключення світла можливі.

Біла зона – світло гарантовано є.

Якщо у вас в світло-сірій зоні відсутнє світло, це все ще дія графіка

У разі змін, ДТЕК обіцяє оперативно інформувати про це.

Нагадаємо: Один день без відключення світла: дати для областей з 9 по 24 липня оприлюднили в Укренерго