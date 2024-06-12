Відключення світла 12 червня в Україні продовжаться. Розповідаємо, як діятимуть сьогодні графіки.

Сьогодні обмеження діють по всій Україні з 15:00 до 23:00. Через негоду на ранок знеструмлені 237 населених пунктів у шести областях. Імпорт заплановано з 5 країн, – йдеться у повідомленні «Укренерго», передають Новини України – НСН

Наслідки атак росіян на енергооб’єкти

На Херсонщині увечері під час повітряної тривоги вимикались кілька енергооб’єктів. Знеструмлювались споживачі м. Херсон. Через 40 хвилин енергоживлення всіх споживачів було відновлене. Пізніше, вночі, при огляді було виявлено пошкодження будівель та обладнання одного з енергооб’єктів. Споживачі не знеструмлювались, тривають ремонтні роботи.

На Сумщині вночі, під час атаки дронів, було пошкоджено один з енергооб’єктів. Знеструмлювались 14 населених пунктів. Наразі триває процес заживлення споживачів.

Відключення світла 12 червня: як діятимуть графіки

Сьогодні, 12 червня, обленерго по всій території України будуть застосовувати графіки погодинних відключень (ГПВ) з 15:00 до 23:00.

Нагадуємо, головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак. Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

Імпорт

Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 29 796 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 689 МВт.

Експорт

Не відбувається і не передбачається.

Мережі «Укренерго» та обленерго

Вчора дією захисту відключались дві високовольтні повітряні лінії у західному та північному регіонах. До кінця доби обидві лінії були повернуті в роботу.

Через погодні умови на ранок залишаються знеструмленими 237 населених пунктів у Житомирській, Київській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях та м. Київ.

З інших причин без енергоживлення 490 населених пунктів.

Через бойові дії:

є нові знеструмлення у Донецькій, Полтавській, Харківській, Херсонській областях.

З технологічних причин:

є знеструмлення у Миколаївській області.

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