Про те, що російська армія – це армія мародерів, вже знає весь світ. Вони крадуть все, що бачать – починаючи від чужих земель, закінчуючи нижньою білизною. З перехоплених СБУ розмов нам багато чого стало відомо про їх «уподобання». А ось – ще один доказ клептоманії росіян. На цей раз у форматі відео. Окупантів обстрілювали з дронів і знімали в той самий момент, коли вони намагалися завантажити в машину крадений велосипед та інші речі.

Обстріл з дронів вела СБУ, повідомляє NNS, посилаючись на МЕТА. Відео вже стало хітом у мережі.

Бійці 15 управління військової Контррозвідки СБУ завдали жару рашистам, коли ті мародерствували.

У Мережі з’явилося відео “один день із життя пілота квадрокоптера”. На кадрах видно, як російські окупанти вантажать на свою техніку крісла-мішки та велосипед.

Українські захисники влаштували для мародерів сюрприз та скинули на них снаряди. На кадрах видно, що окупант більше дорожить велосипедом, аніж власним життям. Незважаючи на обстріл він продовжив вантажити вкрадену річ.

Також на відео показано, як пілот дрону скидає снаряди на окупантів, які безтурботно ходять селом, а також під час завантаження військових автомобілів.

ВІДЕО: Окупантів обстрілювали з дронів в той момент, коли вони крали речі

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