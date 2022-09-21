ВІДЕО: На Херсонщині ворожа переправа потонула разом з танками

На Херсонщині ворожа переправа через річку потонула разом з танками після ударів ЗСУ. Відповідне відео з’явилося у мережі, передає NNS, посилаючись на СтопКор. В результаті від’ємного форсування під води пішли російські танки Т-62М.

Відповідне відео 21 вересня оприлюднив незалежний військовий оглядач та OSINT-фахівець, що працює у Твітері під псевдонімом Blue Sauron. Він зазначає, що кадри відзнято на Херсонському напрямку.

Затонулу разом із понтонним мостом техніку верифіковано як російські основні бойові танки Т-62М – бронетехніку радянського виробництва (випускались Уралвагонзаводом з 1961 по 1975 роки).

На танках також помічено так звані “cope cages” (“броня емоційної підтримки”) – схожі на мангали, неякісно зварені каркаси з листового металу, які використовують Збройні сили рф під час незаконного вторгнення в Україну нібито для захисту (насправді – недієвого) своєї бронетехніки від ракет Javelin. Українським військам використання таких конструкцій не притаманне.

У травні 2022 року був помічений ешелон, який рухався у напрямку України, завантажений партією розконсервованих танків Т-62М та Т-62МВ. За даними видання Defense Express, понад 30 танків Т-62 було відправлено до Херсонської області, ще кілька десятків Т-62 – до Запорізької.

Відео “підводних” танків і переправи також опублікував телеграм-канал “Війна в Україні – втрати техніки”. У коментарях до допису локацію ідентифіковано як місцевість у районі Дар’ївки, неподалік від розбитого стаціонарного мосту через Інгулець.

В ОК “Південь” сьогодні офіційно підтвердили нанесення удару по Дар’ївському мосту. Зазначається, що загалом протягом попередньої доби ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ відпрацювали понад 210 вогневих завдань на південному напрямку, зокрема у Дар’ївці та Новій Каховці.

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