ЗСУ вивели з ладу ворожу військову базу, а сили опору пустили під укіс російський бронепоїзд із боєприпасами.

Про це повідомив Мелітопольський міський голова Іван Федоров, передає NNS.

Близько 30 точкових ударів було завдано цієї ночі по одній з чотирьох військових баз, які влаштували в місті російські загарбники. Базу повністю знищено.

“Росіяни намагаються вивести вцілілу техніку, але нічого не вціліло”, повідомив мер Мелітополя.

За його словами, місто вже кілька годин затягнуте димом. Це горять склади із пально-мастильними матеріалами на території захопленої росіянами бази транспортної авіації у Мелітополі.

Федоров зазначив, що російська пропаганда готується розповісти, що внаслідок обстрілу постраждала громадянська інфраструктура, проте це не так. Збройні сили України завдали ударів виключно по військовому об’єкту.

Водночас мер зазначив, що очікує збільшення кількості охочих евакуюватись із Мелітополя. Їх готується прийняти Запоріжжя.

Також, за словами Федоров, сили опору не дозволили окупантам налагодити залізничне сполучення Мелітополя з тимчасово окупованим Кримом, пустивши в суботу, 2 липня, під укіс російський бронепоїзд з боєприпасами. За словами мера, поїзд досі лежить біля Мелітополя.