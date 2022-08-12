Відбулося засідання Радбезу ООН з приводу ситуації на ЗАЕС: що говорили учасники

У Нью-Йорку 11 серпня відбулось засідання Ради Безпеки ООН з приводу ситуації на ЗАЕС. Засідання було скликане росією, яка заявляє, що атомну станцію обстрілює Україна. Українська сторона стверджує і наводить докази, що станцію обстрілюють росіяни, повідомляє «Суспільне», передає NNS.

Державна компанія “Енергоатом” заявляє, що Запорізька атомна станція працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Там наразі перебувають працівники Росатому, а також близько 500 російських військових разом з технікою, зброєю і вибухівкою. Забезпечувати роботу станції продовжує працювати український персонал.

Засідання Радбезу ООН з приводу ситуації на ЗАЕС: заяви, які пролунали

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час виступу зазначив, що на Запорізькій АЕС поки немає негайної надзвичайної небезпеки, але ситуація може змінитися будь-якої миті. Закликав росіян дозволити його організації відвідати станцію.

Заступник держсекретаря США з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс наголосив, що РФ має передати Україні контроль над ЗАЕС і створити демілітаризовану зону навколо станції. Москва несе повну відповідальність за всі можливі ризики ядерної катастрофи, підкреслив американський чиновник.

Постпред Росії в ООН Небензя очікувано звинуватив ЗСУ в обстрілах АЕС. Свої слова він аргументував тим, що «Росія не має підстав обстрілювати ні самих себе, ні станцію, ні Енергодар». За словами Небензі, РФ готова сприяти місії МАГАТЕ і зробить все, щоб вона відбулась до кінця серпня.

Постійний представник України Сергій Кислиця у відповідь закликав Москву розмінувати об’єкти ЗАЕС і відвести військових та озброєння зі станції. Він наголосив, що єдиний спосіб усунути ядерну загрозу — вивести російські війська і повернути контроль України над станцією. До цього ж закликали і США.

Кислиця також привітав готовність РФ сприяти місії МАГАТЕ, водночас зазначив, що для її проведення Росія має припинити обстріли Нікополя та Марганця.

Представниця Франції заявила, що Росія повинна повернути Україні контроль над ЗАЕС та що Україна «має отримати доступ та контроль над станцією, бо ця ситуація несе загрозу для жителів України». Вона додала, що персонал МАГАТЕ має мати можливість спілкуватися з персоналом станції без тиску російських військових.

Представник Великої Британії наголосив, що дії РФ суперечать 7 пунктам МАГАТЕ та загрожує мільйонам людей, а також закликав Росію вивести свої сили зі станції.

Представник Китаю Чжан Цзюнь, який наразі головує в ООН, сказав, що наразі немає нагальної ядерної загрози, оскільки рівень радіації в нормі. Він закликав Росію та Україну повернутись до мирних переговорів.

Що відомо про ситуацію на ЗАЕС

Російські війська захопили ЗАЕС та місто Енергодар 4 березня.

В липні стало відомо, що РФ розмістила на станції військову техніку, вибухівку та зброю.

12 липня почалися інтенсивні обстріли населених пунктів на правому березі Дніпра з території станції, міста Енергодар та його околиць

3 серпня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що ЗАЕС повністю a вийшла з-під контролю агенції. Закликав Росію та Україну якнайшвидше сприяти відвідуванню комплексу спостерігачами МАГАТЕ.

11 серпня російські військові декілька разів обстріляли станцію.

Гендиректор МАГАТЕ засудив обстріли Запорізької АЕС