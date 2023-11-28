Відбудова Каховської ГЕС: хто фінансуватиме, які складнощі, коли це відбуватиметься

Відбудова Каховської ГЕС продовжує залишатися в планах у української влади. Хто фінансуватиме відбудову, які є складнощі, коли і як це відбуватиметься, розповів генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота в ексклюзивному інтерв’ю Інтерфакс Україна, яке оприлюднене на офіційному сайті Укргідроенепго, передає НСН.

За словами Ігоря Сироти, дуже складно вивести кошторис відбудови Каховської ГЕС.

Є проєктні рішення, як ми будемо будувати, але ми не знаємо, що там відбувається під водою, – зазначив посадовець

Він пояснив, що гідроспоруда – це не просто якийсь насип в землі, а гідроспоруда, яка з’єднає правий і лівий берег, має 800 м довжини з верхньої частини, від Каховського водосховища, 25 м висоти, 150 м ширини внизу і 15 м зверху. З нижнього б’єфа, від Херсона, довжина й ширина такі ж самі, але вже на 10 м глибше – 35 м.

Але це коли все добре, коли ми знаємо, що це – дно, де є бетонна плита. Та ми розуміємо, що вона підірвана, і якщо вибух пішов униз, то може бути таке, що там вимило, скажімо, дно на глибину ще 30 м. Адже приблизно 14 млн куб м води пройшло. Якщо це так, то буде 50-55 м глибини, і це зовсім інша кількість матеріалу, – розповів Сирота

Зараз, за підрахунками проєктного інституту, потрібно 10 тис. тонн металоконструкцій. Але спершу треба осушити всю ділянку навколо зруйнованої станції та греблі, зробити експертизу, демонтувати, і вже аж тоді проєктувати, коли буде видно, що саме там сталося. А без цих розрахунків ніхто не зможе підготувати проєкти.

Наступне питання – там було 28 водозливних гребель, з яких 14 одразу були підірвані і дві змила вода. В якому стані решта 12 водозливних гребель, невідомо. Якщо сьогодні проєктний інститут називає якісь суми, то це все одно приблизно. Ось ми десь видали якусь цифру, умовно – 5 млрд, а тоді буде інша, вища, і скажуть, що гроші крадуть. Тому давайте так: технічні рішення є, можна одразу приступати, але остаточну ціну ніхто зараз не назве. Для нас найскладнішим було зараз саме питання технічних рішень, – сказав Ігор Сирота

Які компанії, які країни відбудовуватимуть Каховську ГЕС, на кого робить ставку Україна?

Відповідаючи на це питання, директор «Укргідроенерго» сказав:

От ми підписали меморандум із Канадою на два проєкти Канів-Каховка, але Канів вони сьогодні розглядають і вже його відпрацьовують, а щодо іншого кажуть: “Спершу глянемо, що відбуватиметься, а тоді підійдемо до цього проєкту”.

Тут, за словами Сироти, постає інше питання. Йде важка війна, руйнується економіка. І всі розуміють, що вона має відновитися. Тож доведеться багато будувати. А на це потрібна енергетика, і тому енергетика має відбудовуватися швидше.

Ми не можемо чекати, коли закінчиться війна, треба вже зараз максимально робити все, що можна, – наголошує Сирота

За його словами, дуже непросто говорити сьогодні з інвесторами, з країнами, але це треба робити, бо Європа і світ розуміє всю важливість енергетики.

Так, є питання ринку, перехресного субсидіювання, ПСО, однак коли ми вийдемо вже на інвестиції, це все має залишитися в минулому. Адже іноземці зайдуть зі своїми коштами і все чітко прорахують. Їм не треба рахувати, скільки коштує побудувати 1000 МВт і яка окупність – вони прекрасно знають, тож їм не треба багато чого розказувати. Але правила в енергетиці мають бути європейськими для них. І тоді інвестори долучатимуться швидше, – пояснив Ігор Сирота Так само і зі страхуванням ризиків. Сьогодні ще не так на ці питання дивляться, коли позичаєш 10-50 млн, але коли йдеться про мільярди, звісно, що це питання вже стоятиме на контролі в урядів, які будуть фінансувати, – додав він

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