Вето на подорожчання яєць: виробники і уряд уклали меморандум

Подорожчання яєць в Україні б’є всі рекорди. Ціни з 20-30 гривень за десяток злетіли до 70-80, а в деяких супермаркетах просять і сотню за певний сорт яєць. Але з’явилася надія якщо не на те, що вартість знизиться, то хоча б на те, що далі продукт дорожчати не буде. Між виробниками і урядом укладено меморандум.

Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України, передає NNS.

Мінагрополітики та Союз птахівників України домовилися про спільні дії для забезпечення стабільності цін на курячі яйця.

У повідомленні йдеться про те, що домовленості допоможуть стабілізувати ціни на курячі яйця. За даними міністерства, виробники яєць у рамках меморандуму мають наситити внутрішній ринок яйцями, зокрема збільшити чисельність поголів’я курей-несучок та обсяги виробництва яєць.

Зазначається, що меморандум діятиме до 31 грудня 2022 року. Документ можуть перепідписати, якщо буде така потреба.

‘Мінагрополітики зі свого боку сприятиме, щоб виробники курячих яєць були забезпечені необхідними умовами та ресурсами для роботи, а також могли залучити доступний кредитний ресурс для своєї виробничої діяльності’, – зазначають у Міністерстві аграрної політики.

Серед причин подорожчання яєць в Україні експерти називають дві групи факторів — традиційні сезонні та пов’язані з війною з Росією.

Зокрема, вони зазначають, що з кінця квітня до серпня вартість яєць зазвичай знижується. Адже цей період ринок насичується продукцією приватних господарств. А з вересня по грудень кури у домогосподарствах несуться гірше, пропозиція скорочується і птахофабрики знову піднімають оптово-відпускні ціни.

Але в 2022 році сезонні фактори додатково посилила війна. Адже через окупацію частини територій України зменшення промислового виробництва яєць за підрахунками вчених Інституту аграрної економіки досягло 25-30%.

Ще один обумовлений війною фактор – зниження поголів’я курей-несучок. За словами аналітиків, до цього призвело те, що в умовах війни деякі підприємства частково призупинили інкубаційні процеси для здобуття молодої птиці. В результаті восени виявився дефіцит продукції та зростання цін.

Чи зростатиме ціна на курячі яйця в Україні – Мінагрополітики