Чи зростатиме ціна на курячі яйця в Україні – Мінагрополітики

В Мінагрополітики розповіли, чи зростатиме ціна на курячі яйця в Україні. Вартість цього продукту станом на 27 жовтня становила 60,1 гривні за 10 штук.

В Міністерстві аграрної політики повідомили, що ціна на курячі яйця більше не зростатиме. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті мінагрополітики. Для цього виробники відновлюють поголів’я птиці.

«Орієнтовно до кінця року посадять як мінімум +6,5 млн шт птиці, що на 35-40% більше у порівнянні з поголів’ям вересня. Від моменту посадки до старту повноцінного знесення яєць проходить 150 днів (5 місяців)», розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Зовсім скоро українці спостерігатимуть зниження ціни на курячі яйця.

«Ми вийшли на цінове плато, а коли збільшиться поголів’я курей-несучок, очікуємо на зниження ціни», додав заступник Міністра.

В Міністерстві наголосили, що на зростання ціни вплинув сезонний попит, значне скорочення поголів’я курей та падіння виробництва. Через війну підприємства значно скоротили або взагалі припинили свою діяльність. Також через військові дії було частково призупинено інкубацію яйця для отримання молодняку птиці.

Ціна має стабілізуватися – коли в Україні подешевшають яйця