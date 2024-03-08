Вчора ППО відпрацювала по російським літакам на відстані понад 150 км – Олещук

Вчора ППО відпрацювала по російським літакам на відстані понад 150 кілометрів. Про це повідомив командувач Повітряних Сил України Микола Олещук 8 березня, передає НСН.

За словами Олещука, чи не щодня розрахунки зенітних ракетних військ Повітряних Сил полюють на російські винищувачі.

Буквально вчора було бойове застосування по ворожих літаках на відстані понад 150 км. Працюємо і сьогодні! Перевіряємо результат бойової роботи! – написав він

Микола Олещук додає, що ворог продовжує атакувати наші позиції керованими авіабомбами, але підлітати надто близько уже не наважується.

Після значних втрат – літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та винищувачів Су-34/Су-35, окупанти суттєво знизили кількість авіаударів КАБами. А літаків ДРЛВ досі немає в Азовському морі та на інших напрямках, що зменшує спроможності ворога у веденні радіолокаційної розвідки.

За нашими даними, серед російських пілотів уже почались певні «дискусії» щодо рішень військового керівництва – посилати їх в один кінець. Такі розмови, а можливо і саботаж, під час виконання завдань окупантами, лише зростатимуть, коли Повітряні Сили отримають від західних партнерів більше інструментів для захисту нашого неба від повітряних атак ворога, – інформує Микола Олещук

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