«Я чудово знаю всіх людей, які його стратили» – Буданов про вбивство Кірєєва, українського переговірника

Начальник ГУР Кирило Буданов прокоментував вбивство Кірєєва через десять з половиною місяців після його загибелі. заявив, Буданов заявив, що особисто знає всіх людей, які вбили українського переговірника Дениса Кирєєва. Про це він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода, передає НСН.

Очільник Головного управління розвідки Кирило заявив, що знає «всіх людей, які стратили» банкіра Дениса Кірєєва, який був штатним співробітником ГУР і учасником українсько-російських переговорів у Білорусі.

«Я чудово знаю всіх цих людей, які його стратили», – сказав Буданов.

Водночас він відмовився повідомляти про те, де ці люди зараз і чи працюють вони досі в СБУ.

«Знову ж таки йде слідство. Його проводить ДБР. Будь ласка, всі запитання до них. Я не маю права коментувати таку інформацію», – сказав голова ГУР.

За словами очільника ГУР, слідство, яке веде Державне бюро розслідувань, має відповісти на запитання, чому Кірєєва, який їхав на запрошення Служби безпеки в будівлю СБУ, «за 200 метрів, не доїжджаючи будівлі», перехоплюють співробітники СБУ, «відвозять трошки далі, ніж в цю будівлю, а труп викидають на вулицю».

Раніше видання The Wall Street Journal опублікувало статтю, в якій розповіло, що розвідка України дізналася про те, що президент Росії Володимир Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення, зокрема про намір наступати на Київ, від українського фінансиста і розвідника Дениса Кірєєва.

Кірєєв брав участь у російсько-українських переговорах наприкінці лютого і був убитий у Києві на початку березня за нез’ясованих обставин.

5 березня, в день другого раунду переговорів Кірєєв разом зі своєю охороною та агентами військової розвідки, які теж мали брати участь у поїздці до Білорусі, вирушив на київський вокзал. Він попередив охоронців, що їм не варто втручатися у разі його арешту, повідомило видання із посиланням на джерела.

За даними WSJ, у центрі Києва кілька автомобілів із агентами Служби безпеки України перехопили машину Кірєєва. Його охоронців роззброїли, а самого Кірєєва посадили у мікроавтобус та відвезли у невідомому напрямку. Приблизно через півтори години його знайшли мертвим.

Українські ЗМІ з посиланням на джерела писали, що його запідозрили у держзраді. Проте Головне розвідувальне управління (ГУР) Міноборони України повідомило, що Кірєєв був його співробітником і загинув під час виконання «спеціального завдання».

Дениса Кірєєва поховали як героя. Президент України Володимир Зеленський підписав документи про нагородження його посмертною медаллю за «винятковий внесок у захист державного суверенітету та державної безпеки».

Радник офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що українського банкіра Дениса Кірєєва вбили через те, що в перші дні війни силовим відомствам України бракувало координації.

Головне з інтерв’ю Буданова про вбивство Кірєєва

“Я особисто знав пана Кірєєва з 2009 року і впевнений, що він не був шпигуном”;

Кірєєв проходив в ГУР всі перевірки, зокрема на детекторі брехні;

У день смерті Кірєєв їхав в СБУ з кабінету Буданова: “людину, яка їхала на запрошення СБУ, за 200 метрів до СБУ перехоплюють, відвозять трошки далі, ніж в цю будівлю, а труп викидають на вулицю. Ось факти”;

Після смерті Кірєєва тодішній голова СБУ Баканов нічого не зміг пояснити;

Місією Кірєєва на перемовинах з рф було затягування процесу;

В березні ситуація була критичною і були люди з української сторони, які не хотіли перемоги України: “у того, хто це навмисно зробив, було на меті не допустити, щоб ми затягнули процес і дозволили нашим ЗСУ зробити певні дії по відсічі ворога”.

Кірєєва точно вбили в автівці СБУ, я чудово знаю людей, які його стратили, – Буданов.

Від своїх спецслужб такого ніхто не очікував, тому Кірєєва не охороняли: ‘Ми ж не займаємося охороною своїх власних сил і коштів, скажімо, від поліції, НАБУ або СБУ. Це нонсенс!

Зазначимо, що через деякий час Баканова було звільнено з формулюванням про те, що його ‘дії могли призвести до загибелі людей’. Чи це пов’язано з Кірєєвим — не відомо.

Буданов спрогнозував, яким буде 2023 рік для України і для росії