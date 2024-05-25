«Ваші гроші не пропадуть» ― воїни ГУР дякують росіянам за новий металодетектор Alfamarine 5000

Воїни ГУР дякують росіянам за новий металодетектор Alfamarine 5000. Кажуть: він досить не поганий і знадобиться їм у «господарстві».

Воїни ГУР МО України висловлюють вдячність росіянам за придбаний новий і непоганий металошукач Alfamarine 5000, який коштував 145 тисяч рублів ― це понад півтори тисячі доларів! – кажуть українські розвідники, передають Новини України – НСН

Оборонці розповідають, що окупанти загону «шторм» 153 танкового полку зс рф довго й нудно збирали у російського населення внески на цей металошукач, а коли зібрали ― майже добровільно подарували його спецпризначенцям Воєнної розвідки України!

Самим загарбникам зі 153-го танкового полку ані металошукач, ані будь-що інше уже не знадобиться ― найближчим часом ці окупанти українців точно не потурбують. Слава Україні! – йдеться у повідомленні ГУР

Воїни ГУР дякують росіянам за новий металодетектор Alfamarine 5000: відео

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