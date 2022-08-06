В Україну вперше з 24 лютого прибуло судно на завантаження. Йдеться про порт на Одещині.

Вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прибуло судно під завантаження — балкер FULMAR S під прапором Барбадосу.Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Громадське радіо”, що посилається на повідомлення міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

«Ця подія є важливим сигналом для ринку, що «зернова ініціатива» — це безпечна і головне вигідна бізнес-можливість для судновласників повернутися в українські порти. Ми зі свого боку робимо все можливе, щоб наші порти могли приймати та обробляти значно більше суден», заявив Кубраков.

За словами міністра, у планах за 2 тижні вийти на рівень щонайменше 3-5 суден на добу.

«Наша мета — вихід на місячний обсяг перевалки в портах «Великої Одеси» у 3 млн тонн сільськогосподарської продукції. Досягти цього також допоможе практичне приєднання уже наступного тижня до «зернової ініціативи» нашого найбільшого порту — «Південний», сказав міністр інфраструктури.

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