В Україні запровадили держрегулювання цін на продукти харчування: список

В Україні запровадили держрегулювання цін на продукти харчування першої необхідності. Відповідне рішення сьогодні, 12 січня, ухвалив Кабмін, повідомляє NNS, посилаючись на UNN.

Повідомляється, що в Україні діятимуть цінові обмеження на певну групу товарів. Таким чином, уряд затвердив максимальну торгову націнку у розмірі 10% оптово-роздрібної ціни на період дії карантину.

Що це означає?

Відповідно до пояснювальної записки, на період дії карантину на певні товари граничний рівень торгової надбавки не повинен перевищувати 10% від оптово-відпускної ціни, з урахуванням рекламних, маркетингових, логістичних послуг, послуг з підготовки, обробки, упаковки, інших послуг, пов’язаних з реалізацією кінцевому споживачу.

Запроваджено держрегулювання цін на продукти: список

Держрегулювання цін поширюватиметься на такі продукти харчування:

хліб пшенично-житній;

гречана крупа;

цукор-пісок;

пшеничне борошно вищого ґатунку;

макарони вітчизняного виробництва;

молоко пастеризоване жирністю 2.5% (у плівці);

масло соняшникове;

яйця курячі категорії С1;

тушка птиці (курки);

олія вершкова жирністю 72,5.

Раніше уряд додав до списку харчових продуктів батон та олію, подорожчання яких суб’єкти господарювання мають заздалегідь декларувати. Також влада заборонила встановлювати націнку на ці два продукти понад 10%.

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