Мировые цены на продукты питания в 2021 году достигли 10-летнего максимума. Что дальше?

Мировые цены на пищевые продукты выросли на 28% в 2021 году и достигли самого высокого уровня за последнее десятилетие. Надежды экспертов на возвращение к более стабильным рыночным условиям в 2022 году незначительны.

Об этом сообщило продовольственное агентство Организации Объединенных Наций, цитирует Reuters, со ссылкой на Громадське передает NNS.

Так, индекс цен на пищевые продукты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, отслеживающий наибольшее количество пищевых продуктов по всему миру, составил в 2021 году в среднем 125,7 пункта. Это самый высокий показатель с 2011 года — тогда он достигал 131,9 пункта. Этот индекс является показателем ежемесячного изменения международных цен на корзину продовольственных товаров.

Эксперты фиксируют значительный рост за август-ноябрь, что объясняют неуспешным урожаем и большим спросом за прошлый год.

В своем последнем сообщении пищевое агентство не выразило много надежд, что рост цен может снизиться в этом году.

«Высокая стоимость сырья, непрекращающаяся глобальная пандемия и все более неопределенные климатические условия оставляют мало места для оптимизма относительно возвращения к более стабильным рыночным условиям даже в 2022 году», подытожил старший экономист Абдолреза Аббассиан.

В декабре несколько упали цены на продукты, в том числе на пищевые и молочные, на растительные масла и сахар, сообщило агентство в ежемесячном обновлении.

Оно объяснило это уменьшением спроса в течение месяца, беспокойством по поводу нового штамма коронавируса «Омикрон», а также снижением урожая пшеницы с южного полушария.

Однако цены на пищевые продукты демонстрировали резкое повышение в 2021 году в целом, а индекс цен на растительное масло достиг рекордно высокого уровня.

Напомним, в июне ООН отчитывалась, что глобальный индекс цен на продовольствие повысился на 39,7%. В организации заявили, что цены растут самыми быстрыми темпами за последние 10 лет. В мае в ООН сказали, что цены на пищевые продукты в мире достигли семилетнего максимума, а проблема голода усугубляется.

Ранее в ООН прогнозировали, что в 2021 году человечеству грозит тяжелейший со времен окончания Второй мировой войны гуманитарный кризис. От голода могло умереть 270 миллионов человек.

Чем грозит такой рост цен?

Рост цен на продукты питания снижает покупательную способность, в то время как большинство стран борются с пандемией коронавируса.

Это может спровоцировать голод среди еще большего количества населения, особенно в самых бедных странах, зависящих от импорта.

Отчет ООН показывает, что около 155 миллионов человек пострадали от острого отсутствия продовольственной безопасности в 2020 году, что является максимальным показателем как минимум за последние пять лет.

Отметим, что такие показатели значительно выше, чем прогнозировали в ООН в ноябре 2020 года. Тогда говорили, что до конца 2020 года на грани голода рискуют оказаться 130 миллионов человек из-за неблагоприятной ситуации с продовольствием.