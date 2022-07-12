В Україні планують збільшити розмір субсидії для населення

В Україні планують підвищити соціальний норматив на опалення, що вплине на розмір субсидії для населення, повідомляє NNS, посилаючись на відповідний проєкт постанови Кабміну.

Кабінет Міністрів планує підвищити соціальний норматив для послуг з постачання теплової енергії для населення, яке використовує централізоване чи автономне опалення, що призведе до перегляду розміру житлової субсидії. Відповідний проєкт постанови вже подано на погодження до Державної регуляторної служби.

Згідно з проєктом пропонується встановити соціальний норматив для послугу з постачання теплової енергії у разі використання теплової енергії для централізованого або автономного опалення в розмірі 0,0431 Гкал/м2 (збільшується на 11 % від діючого соціального нормативу). Як зазначається у проєкті, це пов’язано зі збільшенням споживання теплової енергії

Цим же документом встановлюється соціальний норматив на послугу з постачання теплової енергії для громадян, які використовують природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення, для розрахунку субсидій і пільг на оплату послуги з постачання теплової енергії (в частині витрат теплової енергії на опалення місць загального користування та допоміжних приміщень, функціонування внутрішньобудинкових систем опалення будівлі/будинку).

Уточнюються редакція пункту 7 Положення про порядок призначення житлових субсидій, стосовно надання субсидії споживачам багатоквартирних житлових будинків, що встановили автономні системи опалення та оплачують послугу з постачання теплової енергії (в частині витрат теплової енергії на опалення місць загального користування та допоміжних приміщень, функціонування внутрішньобудинкових систем опалення будівлі/будинку).

За матеріалами: “Судебно-юридическая газета”