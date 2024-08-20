В Україні декриміналізували дезертирство і СЗЧ – але є умови

За дезертирство і самовільне залишення частини не каратимуть, якщо це сталося вперше, передають з посиланням на Громадське «Новини України – НСН».

Народні депутати ухвалили в цілому законопроєкт, яким передбачено звільнення від відповідальності тих військових, які вперше дезертирували або здійснили самовільне залишення частини, однак згодом виявили бажання повернутися на службу.

Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко та Олексій Гончаренко.

Законопроєкт №11322 допрацювали до другого читання. Загалом за нього проголосували 270 депутатів.

В Україні декриміналізували дезертирство і СЗЧ: деталі

Проєкт закону пропонує внести зміни до Кримінального кодексу в тій частині, що стосується покарань за самовільне залишення частини й дезертирство. Так, під час воєнного стану військових, які вперше вчинять такі порушення, можуть звільнити від відповідальності (а вона, залежно від статті, може досягати десяти-дванадцяти років в’язниці), якщо вони добровільно захочуть повернутися на місце служби.

Утім, самого бажання військового буде недостатньо — погодитися на його повернення також має і командир його військової частини. Така згода має бути письмовою, її надають прокурору, і той на основі неї вже може клопотати перед судом про звільнення такого військового від відповідальності.

Якщо ж суд ухвалить звільнити його від відповідальності, то з дня повернення на службу військовому поновлять грошові виплати та забезпечення, які були призупинені після того, як командир подав заяву про його СЗЧ. Водночас за час відсутності на службі грошей йому не виплачуватимуть.

Крім того, якщо до закриття справи військового все ж взяли під варту, він зможе вийти з-під неї та відразу повернутися на службу. Теперішнє законодавство не дозволяє підозрюваним у СЗЧ або дезертирстві обміняти тримання під вартою на продовження служби, навіть якщо вони висловлюють таке бажання.

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