В ОП відреагували на ядерні погрози Росії в ООН. Відповідну заяву у своєму Twitter зробив радник офісу президента Михайло Подоляк, передає NNS.

“Завуальовані погрози ядерною зброєю з трибуни ООН від члена Радбезу ООН — більшої насмішки над глобальними інституціями годі й уявити. Ядерні погрози РФ — це проблема не України, а всього світу. Члени ядерного клубу мають окреслити Росії наслідки. “Скринька Пандори” має бути закритою”, написав Подоляк.

За його словами погрози РФ ядерною зброєю з трибуни ООН є насмішкою над глобальними інститутами світу.

Завуальовані погрози ядерною зброєю з трибуни ООН від члена Радбезу ООН — більшої насмішки над глобальними інституціями годі й уявити. Ядерні погрози РФ — це проблема не 🇺🇦, а всього світу. Члени Ядерного клубу мають окреслити 🇷🇺 наслідки. «Скринька Пандори» має бути закритою. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 25, 2022

Ця війна має закінчитися саме визволенням Криму, – Подоляк